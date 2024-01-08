|
Özgün

İETT aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci abonman ücreti kaç para oldu 2024?

"İETT aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirdiği toplantıda, toplu ulaşım ücretlerine yönelik önemli bir karar alındı. Yapılan görüşmeler sonucunda, toplu taşıma ücretlerine yüzde 18'lik bir zam teklifi kabul edildi. Taksi ve servis ücretlerine ise yüzde 28,09 zam getirildi. Peki İETT aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci abonman ücreti kaç para oldu 2024?

15:36 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:39 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Öğrenci abonman ücreti ne kadar oldu?
Öğrenci abonman ücreti ne kadar oldu?

"İETT aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci abonman ücreti kaç para oldu 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ocak oturumu Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Peki İETT aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci abonman ücreti kaç para oldu 2024?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ocak oturumu Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Topu ulaşıma yüzde 18 zam

Toplantıda taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplu ulaşımda yüzde 18 zamla tam biniş 18 TL, öğrenci bileti 8,62 TL'ye yükseldi. Taksi indi bindi ücreti 90 TL oldu

#Öğrenci
#aylık abonman
#İETT
#İstanbulkart
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da taksi ücretleri güncellendi: Taksi indi bindi fiyatı ne kadar oldu?