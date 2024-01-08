"İETT aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci abonman ücreti kaç para oldu 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ocak oturumu Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Peki İETT aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci abonman ücreti kaç para oldu 2024?
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ocak oturumu Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Topu ulaşıma yüzde 18 zam
Toplantıda taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
Toplu ulaşımda yüzde 18 zamla tam biniş 18 TL, öğrenci bileti 8,62 TL'ye yükseldi. Taksi indi bindi ücreti 90 TL oldu