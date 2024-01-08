"İETT aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci abonman ücreti kaç para oldu 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ocak oturumu Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Peki İETT aylık abonman ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci abonman ücreti kaç para oldu 2024?