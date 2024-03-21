İftar saatleri, 2024 Diyanet Ramazan İmsakiye ile gün gün yakından takip ediliyor. Ramazan'ın 11. günü iftar hazırlıklarına yön verecekler 21 Mart Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilin iftar vakti ve imsak saati imsakiye bilgileri ile sorguluyor. İşte il il iftar vakitleri...

İftar saat kaçta? 21 Mart İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 2024 yılı Ramazan ayı takvimine göre 81 ildeki iftar vakitlerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Ramazan ayının ilk iftarı 19:23'de açılacak.

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da bugün iftar saat 19:07'de açılacak.

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de iftar vakti saat 19:30 olarak belirlendi.

Ezan Duası Okunuşu

Ezan duası Türkçe okunuşu şu şekildedir: Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd.

Ezan Duası Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)

Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed'e vesîle'yi ve fazîleti ver. O'nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt.

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmeli. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.







