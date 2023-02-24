Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut alımında kullandırılabilecek azami kredi tutarı ve oranlarında değişikliğe gitti. BDDK, 5 milyon ve altındaki sıfır konutlarda kredi kullandırım limitini yüzde 90'a çıkardı.

5 milyon ile 10 milyon TL arasındaki konutlarda ne kadar kredi çekilecek?

Buna göre değeri 5 milyon TL'nin altında olan birinci el konutlarda enerji sınıfına göre değerin yüzde 80 ile 90'ı arasında azami kredi kullanılabilecek. 5 milyon ile 10 milyon TL arasındaki birinci el konutlarda enerji sınıfına göre yüzde 70 ile yüzde 80 arasında azami kredi kullanılabilecek.

BDDK konut kredi oranı kararı

İlk elde 10 milyon ile 20 milyon TL arasında ise yüzde 60 ile yüzde 70 arasında azami kredi söz konusu olabilecek. 20 milyon TL'yi aşan ilk el konutlar için ise yüzde 50-60 azami kredi tutarı uygulanabilecek.

Konut kredi oranları

İkinci el konutlarda azami kredi tutarı ne kadar oldu?

Düzenlemede ikinci el konutlarda farklı enerji sınıflarına göre limitlerde de güncellemeye gidildi. Değeri 1 milyon TL'nin altında kalan ikinci el konutlarda azami kredi tutarı yüzde 90 olacak. 1 milyon ile 2 milyon TL'ye sahip ikinci el konutlarda azami kredi tutarları farklı enerji sınıflarına göre yüzde 60 ile yüzde 70 arasında değişecek.

İkinci el konut kredi oranı

2 milyon ile 5 milyon TL arasındaki ikinci el konutlarda kredi oranı ne kadar?

2 milyon ile 5 milyon TL arasındaki ikinci el konutlarda ise azami tutar yüzde 50-60 arasında farklılık gösterecek. 5 milyon ile 10 milyon TL arasında değeri bulunan ikinci el konutlarda azami kredi tutarı oransal olarak değil de maktu olarak belirtildi.