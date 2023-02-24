|
Reklam
Reklam
Özgün

Konut kredisi oranlarında değişiklik yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, konut alımında kullandırılabilecek azami kredi tutarı ve oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre 10 milyon TL üzerinde birinci el konutlar için daha önce kredi kullanımı söz konusu olmazken, yeni düzenlemeyle 10 milyon ile 20 milyon arasında değeri olan ilk el konutlarda azami kredi tutarı enerji sınıfına göre yüzde 60-70 arasında değişecek. Değeri 1 milyon TL'nin altında kalan ikinci el konutlarda azami kredi tutarı yüzde 90 olacak. İşte BDDK'nın yeni kredi oranlarına ilişkin aldığı kararın detayları.

16:16 . 24/02/2023 Friday
Yeni Şafak
Konut kredi oranlarında son durum ne?

Konut kredi oranlarında son durum ne?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut alımında kullandırılabilecek azami kredi tutarı ve oranlarında değişikliğe gitti. BDDK, 5 milyon ve altındaki sıfır konutlarda kredi kullandırım limitini yüzde 90'a çıkardı.

5 milyon ile 10 milyon TL arasındaki konutlarda ne kadar kredi çekilecek?

Buna göre değeri 5 milyon TL'nin altında olan birinci el konutlarda enerji sınıfına göre değerin yüzde 80 ile 90'ı arasında azami kredi kullanılabilecek. 5 milyon ile 10 milyon TL arasındaki birinci el konutlarda enerji sınıfına göre yüzde 70 ile yüzde 80 arasında azami kredi kullanılabilecek.

BDDK konut kredi oranı kararı

İlk elde 10 milyon ile 20 milyon TL arasında ise yüzde 60 ile yüzde 70 arasında azami kredi söz konusu olabilecek. 20 milyon TL'yi aşan ilk el konutlar için ise yüzde 50-60 azami kredi tutarı uygulanabilecek.

Konut kredi oranları

İkinci el konutlarda azami kredi tutarı ne kadar oldu?

Düzenlemede ikinci el konutlarda farklı enerji sınıflarına göre limitlerde de güncellemeye gidildi. Değeri 1 milyon TL'nin altında kalan ikinci el konutlarda azami kredi tutarı yüzde 90 olacak. 1 milyon ile 2 milyon TL'ye sahip ikinci el konutlarda azami kredi tutarları farklı enerji sınıflarına göre yüzde 60 ile yüzde 70 arasında değişecek.

İkinci el konut kredi oranı

2 milyon ile 5 milyon TL arasındaki ikinci el konutlarda kredi oranı ne kadar?

2 milyon ile 5 milyon TL arasındaki ikinci el konutlarda ise azami tutar yüzde 50-60 arasında farklılık gösterecek. 5 milyon ile 10 milyon TL arasında değeri bulunan ikinci el konutlarda azami kredi tutarı oransal olarak değil de maktu olarak belirtildi.

Buna göre bu kategoride A enerji sınıflı konutlarda azami 3 milyon TL, B enerji sınıflı konutlarda azami 2,75 milyon TL, diğer konutlarda ise azami 2,5 milyon TL kredi kullanılabilecek. Değeri 10 milyon TL'yi aşan ikinci el konutlar için ise kredi kullandırımı söz konusu olmayacak.

#İkinci el konut kredisi
#BDDK
#konut kredi oranları
1 saat önce
default-profile-img
Konut kredisi oranlarında değişiklik yapıldı
Bakan Koca'dan deprem bölgesi için tetanos aşısı uyarısı
İslahiye'de biber çuvalları bir binanın yıkılmasını engelledi
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit: Savaş ilanı sayılacak
Konya'da deprem meydana geldi
İslahiye'de biber çuvalları bir binanın yıkılmasını engelledi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.