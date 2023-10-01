İkinci üniversite, yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya halen öğrenim gören bireylerin, herhangi bir sınava girmeden açıköğretim programlarına kayıt yaptırmalarına ve ikinci bir diploma almalarına olanak sağlayan bir sistemdir.

Sınavsız ikinci üniversite programlarına kayıt yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaş, 2023-2024 eğitim dönemi öncesi araştırmalarına hız verdi. Peki, AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman bitecek? İşte, 2023 AÖF ikinci üniversite başvuru takvimi.

İkinci üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?

AÖF ikinci üniversite 2023-2024 kayıt başvuru tarihleri netleşti.

AÖF'ün 2023-2024 eğitim yılı akademik takviminde yer alann bilgilere göre AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri 57 gün sürecek. Kayıtlar 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek.

Sınavsız ikinci üniversite başvurusu nasıl yapılır?

Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmekte.

Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalı.

Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.

Sınavsız ikinci üniversite nedir, nasıl okunur?

"İkinci üniversite" ifadesi, bir kişinin zaten bir üniversite diplomasına sahip olmasına rağmen, farklı bir alanda eğitim almak için bir üniversite programına yeniden başlamasını ifade eder. Türkiye'de birçok insan, kariyerlerini değiştirmek, ilgi alanlarını genişletmek ya da kişisel gelişimlerini sürdürmek amacıyla ikinci bir üniversite programına katılmayı tercih edebilir.

İkinci üniversiteye başvurusu için hangi süreçler izlenmeli?

Eğer Türkiye'deki ikinci üniversiteye başvuru ve kabul süreçleri hakkında bilgi istiyorsanız, genel olarak şu adımları takip edebilirsiniz:

Üniversite Seçimi: İlgilendiğiniz üniversiteleri ve bölümleri belirleyin.

Başvuru Süreci: Bazı üniversiteler ikinci üniversite adayları için özel başvuru süreçleri sunmaktadır. İlgilendiğiniz üniversitenin web sitesini ziyaret ederek veya ilgili birimlerle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Özel Koşullar ve Ücretler: İkinci üniversite için çoğu zaman öğrenim ücreti ödemek gerekebilir. Bu ücretler ve ödeme koşulları üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir.

Ders Muafiyetleri: Zaten tamamladığınız derslere benzer dersler varsa, bu derslerden muaf tutulabileceğinizi kontrol edin.