Son zamanlarda ülkemizde ne yazık ki peş peşe depremler meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı haberleri ise tüm ülkeyi yasa boğdu. Uzmanlar ve inşaat mühendisleri depremlerin değil çürük yapıların insanlar için büyük risk teşkil ettiğini her defasında dile getiriyor. Bu konuda devlet de kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verdi. Evini kentsel dönüşüm ile yeniletenlere devlet kira yardımı da veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kentsel dönüşümde taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşüm vurgusu yaparak, "İstanbul'da kentsel dönüşüm denilen olay, olmazsa olmazdır. İşte onun bedellerini ödüyoruz. Ben diyorum ki vatandaşlarıma, ne olur bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım ki yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyuyabilelim. Bütün ailelerimiz, çocuklarımız huzurlu bir şekilde uyuyabilsin. Kentsel dönüşüm projeleriyle, TOKİ vasıtasıyla yürütülen toplu konut hamlelerinin önemini bir kez daha idrak ettik.” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2035'e kadar tüm Türkiye'de dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz." dedi. İstanbul'da da kentsel dönüşüm seferberliğine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiklerini söyleyen Kurum, "Bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümünü sağladık ve 93 bin konutun dönüşümü fiilen sahada TOKİ'mizle, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte devam ediyor. Olası Marmara depremine karşı 39 ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmaları sürmektedir." dedi.

Kentsel dönüşüm kira ödemesi

Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm kira yardımlarına ilişkin olarak "Kira yardımlarını da eylül itibarıyla bölgesel olarak değişmek şartıyla 1500 liraya çıkarıyoruz. 2000 lira olan yerlerde de kira yardımlarımızı 2600 liraya çıkarmış oluyoruz. İstanbul'da bin 500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı miktarının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini söyledi.

Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?

Yardım miktarının, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya, diğer büyükşehirlerde 2 bin 500 liraya, kalan illerde ise 2 bin liraya çıkarıldığını belirtti.Kurum, şunları kaydetti: "Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız."

Kentsel dönüşüm kira yardımları

Kira yardımı kaç ay ödeniyor?

Ülkemiz bir deprem kuşağında yer alıyor. Depreme karşı en güçlü hazırlık ise çürük binaların yenilenerek kentsel dokuya uygun yeni binaların yapılmasıdır. Son yıllarda kentsel dönüşüme oldukça hız verildi. Evini kentsel dönüşüm ile yeniletmek isteyenlere kira yardımı ve taşınma yardımı yapılıyor. Kentsel dönüşüm yasası kapsamında, riskli yapılarda konaklayanlara kentsel dönüşüm kira yardımı 18 ay veriliyor. Eğer bakanlık tarafından ilan edilen riskli ve rezerv yapı alanlarında dönüşüm yapılıyorsa bu süre 36 aya kadar çıkıyor.

Kiracılara da kira yardımı veriliyor mu?

Ketsel dönüşüm alanındaki evlerde kiracı olarak ikamet edenlere de taşınma yardımı ve kira yardımı yapılıyor. Kiracılara 2 aylık kira bedeli yardımı yapılmakta.

Kentsel dönüşüm kira yardımı nedir?

Kira yardımı nedir?

6306 sayılı Kanun'un 5. Maddesi ile Uygulama Yönetmeliği'nin 16. maddesi uyarınca riskli yapı tespiti yapılan yapıların hak sahiplerine (malik, kiracı, ayni hak sahibi) Bakanlıkça Kira Yardımı Kılavuzu ile belirlenen şartları sağlamaları halinde 18 ay boyunca kira yardımı yapılabilir.

Bakanlık Makamının 01/12/2014 tarih ve 9451 sayılı Oluru ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kira yardımı başvuruları ve işlemleri ilçe belediyelerine devredilmiş olup, başvurular Kira Yardımı Kılavuzunda belirtilen evraklar ile riskli yapının bulunduğu ilçe belediyesine yapılmalıdır.







