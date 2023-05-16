28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte il il milletvekili listesi...

81 İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Vatandaşlar hem cumhurbaşkanı hem milletvekili için oy verdi. Sandıkların yüzde 94,7'si açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis dağılımı da belli oldu.

Sonuçlara göre, Cumhur İttifakı yüzde 49,36 oranına ulaştı ve Meclis'e 323 milletvekili göndermiş oldu. AK Parti 267 milletvekili, MHP 51 milletvekili, Yeniden Refah 5 milletvekili çıkardı.

Millet İttifakı'nın oy oranı ise % 35,18 oldu ve 211 milletvekili gönderdi. CHP 167 milletvekili, İYİ Parti 44 milletvekili çıkardı.

Emek ve Özgürlük İttifakı Meclis'te 66 milletvekiliyle yer alacak. YSP 62 milletvekili, TİP 4 milletvekili çıkardı.

İL İL TBMM MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ







