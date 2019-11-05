İlhan Palut kimdir kaç yaşında? İşte Palut'un kariyeri

Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İlhan Palut, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki 30. teknik direktörü olarak görev yapacak.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin 9. haftası sonrası kulüp başkanı Mehmet Sepil'in açıklamaların ardından görevinden istifa etti.

Kaleci antrenörü Suat Arıcan idaresinde Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Göztepe, dün en son Hatayspor'u çalıştıran İlhan Palut'la 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İlhan Palut Kimdir?

İlhan Palut, 12 Kasım 1976 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 1997 yılında Hatayspor'da başlayan İlhan Palut, 2004'de ara transfer döneminde Adana Demirspor'a transfer oldu.

2006 yılında tekrar memleketinin takımı Hatayspor'a dönen İlhan Palut, 2007'de Çorumspor'a transfer oldu. Oyuncu olarak aktif futbol kariyerini ise 2009'da tekrar transfer olduğu Hatayspor'da sonlandırdı.

İlhan Palut, Göztepe'nin Süper Lig'deki 30. teknik direktörü olarak görev yapacak. Adnan Süvari'nin 340 maça çıktığı sarı-kırmızılı ekipte, Tamer Tuna 54, Ruhi Karaduman da 52 müsabakada görev aldı.

43 yaşındaki İlhan Palut, futbol kariyerini Hatayspor'da tamamladı. Palut, 2016-2017 sezonunda sportif direktör olarak görev yaptığı Hatayspor'da TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 14 hafta kala teknik direktörlüğe getirildi.

İlk sezonunda play-off oynayan Palut yönetimindeki Hatayspor, Kastamonuspor 1966'ya yenilerek elendi. 2017-2018 sezonunda doğrudan TFF 1. Lig vizesi alan Hatayspor, geçen sezon çok başarılı bir performans gösterdi. 1. Lig'de play-off oynamaya hak kazanan Hatay temsilcisi, finalde normal süresi 1-1 biten müsabakada penaltı atışları sonucunda Gazişehir Gaziantep'e yenildi ve Süper Lig kapısından döndü.

İlhan Palut, bu sezon da görev aldığı Hatayspor'da 6. haftanın ardından yollarını ayırdı.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakan İlhan Palut yönetimindeki Hatayspor, çeyrek finalde İstanbul'da 2-0 yenildiği Galatasaray'ı Hatay'da 4-2 yenmesine rağmen yarı final vizesi alamadı.

Yüzde 59'luk galibiyet oranı

Hatayspor'la play-off'lar dahil TFF 1. Lig'de 43, TFF 2. Lig'de 50 ve Türkiye Kupası'nda 11 maçta görev alan İlhan Palut, toplam 104 müsabakada 61 galibiyet, 26 beraberlik ve 17 yenilgi aldı.

Bu maçlarda 165 gol üreten Hatayspor, kalesinde 64 gol gördü. İlhan Palut, Hatay ekibiyle yüzde 59'luk galibiyet oranı yakaladı.

Futbolculuk kariyerinde Hatayspor formasıyla 4 maçta Göztepe'ye rakip olan İlhan Palut, 4 müsabakada da sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.