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Ara tatil tarihi açıklandı! Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

Ara tatil tarihi açıklandı! Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

08:217/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
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Ara tatil
Ara tatil

Yoğun geçen dersler ve sınavlar arasında biraz nefes almak isteyen öğrenciler için bu tatil oldukça önemli. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılın ara tatil takvimini duyurdu. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ayı ara tatili kaç gün sürecek? Ara tatille ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde...

1. dönemin ilk ara tatil tarihleri belli oldu. Kasım ara tatil tarihleri, MEB 2024-2025 takvimi ile netlik kazandı. Milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 akademik takvimine göre Kasım ayı içerisinde 9 günlük ara tatil yapacak. Böylece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yoğun ders temposuna kısa bir ara verecek.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı takvimi daha önce duyurmuştu. Birinci dönem ara tatili Kasım ayında uygulanacak.

ARA TATİL 9 GÜN MÜ, KAÇ GÜN SÜRECEK?

11 Kasım’da başlayacak ara tatil 15 Kasım’da sona erecek. Cumartesi ve Pazar günleri tatile eklendiğinde ara tatil toplam 9 gün sürecek.

MEB 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Eğitim öğretim yılının başlangıcı: 9 Eylül 2024

1. Dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili 20-31 Ocak 2025

2. Dönem ara tatili 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların kapanış tarihi: 20 Haziran 2025



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