1. dönemin ilk ara tatil tarihleri belli oldu. Kasım ara tatil tarihleri, MEB 2024-2025 takvimi ile netlik kazandı. Milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 akademik takvimine göre Kasım ayı içerisinde 9 günlük ara tatil yapacak. Böylece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yoğun ders temposuna kısa bir ara verecek.