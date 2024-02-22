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İlk işyerim Sivas projesi ne zaman bitecek, teslim edilecek, projede son durum nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 28 ilde 10 bin iş yeri için başvurular 7 Kasım 2022’de tamamlanmıştı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte kura çekimleri etaplar halinde gerçekleşti. Toplam 37 bin 955 başvurunun olduğu il genelinde 2 bin 706 konut yapılacak. Sivas’ta yapılacak işyeri sayısı 200 olarak açıklanmıştı. Peki İlk işyerim Sivas sanayi siteleri ne zaman proje aşamasına geçecek? İlk işyerim Sivas projesi ne zaman bitecek, teslim edilecek, projede son durum nedir?

11:10 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
TOİ ilk işyerim Sivas projesi ne durumda?
TOİ ilk işyerim Sivas projesi ne durumda?

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde Sivas’taki kura çekimleri 16-18 Aralık 2022’de gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 2 bin 706 konut için hak sahibi belirlenmişti. İlk işyerim projesi kapsamında da hak sahipleri yine kura sonuçları neticesinde belirlenmişti. TOKİ ilk işyerim projesi ile 200 işyeri yapılacak. Peki İlk işyerim Sivas projesi ne zaman bitecek, teslim edilecek, projede son durum nedir?

İlk işyerim Sivas sanayi siteleri ne zaman proje aşamasına geçecek?

TOKİ Sivas ilk işyerim projesinin ne aşamada olduğuna yönelik X Platformu üzerinden bir açıklama yaparak son duruma ilişkin bilgi verdi. İşte TOKİ’nin İlk işyerim Sivas sanayi siteleri ne zaman proje aşamasına geçecek? sorusuna verdiği cevap: "İlk İş Yerim Projesi kapsamında başvuruları alınarak hak sahipleri belirlenen Sivas projemizin imar planı onay ve askı aşamasında olup sürecin tamamlanması ile birlikte inşaat aşamasına geçilecektir.

Projelere yönelik ilan edilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan (Facebook, X, İnstagram) takip edebilir, web sayfamız http://toki.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya da [444 86 54] no’lu çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.”

#TOKİ
#ilk işyerim projesi
#sivas
27 dakika önce
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