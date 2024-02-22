TOKİ arsa satışı başvuruları başladı. 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade ile satışa sunulacak. TOKİ arsa başvuruları e devlet ve Ziraat Bankası üzerinden alınmaya başlanırken, TOKİ de hangi ilçe arsa satışının yapılacağını açıkladı. Peki TOKİ arsa Ankara’da nerede var? TOKİ arsaları Ankara hangi ilçelerde?