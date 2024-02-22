“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde Sivas’taki kura çekimleri 16-18 Aralık 2022’de gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 2 bin 706 konut için hak sahibi belirlenmişti. İlk işyerim projesi kapsamında da hak sahipleri yine kura sonuçları neticesinde belirlenmişti. TOKİ ilk işyerim projesi ile 200 işyeri yapılacak. Peki İlk işyerim Sivas projesi ne zaman bitecek, teslim edilecek, projede son durum nedir?
İlk işyerim Sivas sanayi siteleri ne zaman proje aşamasına geçecek?
TOKİ Sivas ilk işyerim projesinin ne aşamada olduğuna yönelik X Platformu üzerinden bir açıklama yaparak son duruma ilişkin bilgi verdi. İşte TOKİ’nin İlk işyerim Sivas sanayi siteleri ne zaman proje aşamasına geçecek? sorusuna verdiği cevap: "İlk İş Yerim Projesi kapsamında başvuruları alınarak hak sahipleri belirlenen Sivas projemizin imar planı onay ve askı aşamasında olup sürecin tamamlanması ile birlikte inşaat aşamasına geçilecektir.
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