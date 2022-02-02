İlk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ayının başlangıçı ne zaman?

Bugün mübarek üç aylar başladı. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan üç ayların içinde yaşanan Ramazan ayı ise büyük merak konusu oldu. Müslüman vatandaşlar Ramazan ne zaman? aramasına geçti.
RAMAZAN NE ZAMAN 2022?
Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 2 Mayıs Pazartesi günü sona eriyor.
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba