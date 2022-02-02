İlk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ayının başlangıçı ne zaman? Üç aylara girilmesi ile birlikte vatandaşlar Ramazan ayının ne zaman başlayacağını sorguluyor. Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak merak ediliyor. Peki, 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar...

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