Özgün İlk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ayının başlangıçı ne zaman?
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İlk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ayının başlangıçı ne zaman?

Üç aylara girilmesi ile birlikte vatandaşlar Ramazan ayının ne zaman başlayacağını sorguluyor. Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak merak ediliyor. Peki, 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ayının başlangıçı ne zaman?
RAMAZAN

Bugün mübarek üç aylar başladı. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan üç ayların içinde yaşanan Ramazan ayı ise büyük merak konusu oldu. Müslüman vatandaşlar Ramazan ne zaman? aramasına geçti.

RAMAZAN NE ZAMAN 2022?

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 2 Mayıs Pazartesi günü sona eriyor.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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