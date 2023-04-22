T625 GÖKBEY’in teknik özellikleri neler?
TUSAŞ’ın özgün projesi konumunda yer alan T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri’nin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu.
T625 GÖKBEY TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen T625 GÖKBEY Helikopteri, TEI tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft Motoru ile ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.
T625 GÖKBEY Helikopteri’nin teknik özellikleri ise şu şekilde;
- Uzunluk (rotorlar dönerken): 15.87m (52 ft)
- Ana Rotor Çapı: 13.20 m (43 ft)
- MTOW: 6.050 kg (13.337 lb)
- Standart Yakıt Tankı: 1.020 kg (2248 lbs)
- Harici Yakıt Tankı: 280 kg (617 lbs)
- Bagaj Hacmi: 1,1 m3 (35 ft3)
- Mürettebat: 2
- Yolcu: 12
- Azami Seyir Sürati: 306 km/s (165 kts)
- Servis Tavanı: 6.069 m (20.000 ft)
- Menzil: 740 km / 948 km (Harici yakıt)
- Havada Kalış: 3,8+saat / 5+ saat (Harici Yakıt)
GÖKBEY NERELERDE KULLANILACAK?
Seri üretimi devam eden ve 3 adet 2023 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilecek olan T625 GÖKBEY Helikopteri, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.