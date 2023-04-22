Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye’nin TSI sertifikasına sahip ilk elektrikli anahat lokomotifi e5000, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek toplu açılış töreninde raylara indirilecek. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 yurt dışına bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldıracak. E5000 aynı zamanda Türkiye'de bugüne kadar çekiş sistemi yerli olarak tasarlanmış en güçlü araç olacak. Peki E5000 elektrikli lokomotif teknik özellikleri neler? Ne zaman raylara inecek? E5000 ne kadar tasarruf sağlayacak? İşte soruların cevapları.