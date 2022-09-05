Özgün 1sınıf için alınacak malzemeler neler?
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1.sınıf için alınacak malzemeler neler?

Okullarda uyum haftası bugün itibariyle başladı. Milyonlarca ilkokul 1. sınıf öğrencisi ve anaokulu öğrencisi bugün itibariyle eğitim öğretim hayatının ilk gününü yaşadı. 1. sınıfa başlayan öğrenciler için ihtiyaç listeleri de belli olmaya başladı. Okullar tarafından verilen ihtiyaç ve gerekli malzeme listeleri bu hafta temin edilmeye başlayaca ve 12 Eylül'de tam zamanlı olarak başlanan eğitim sürecinde kullanılacak. Peki, 1. sınıf için gerekli malzemeler neler? İlkokul 1. sınıf ihtiyaç listesini sizler için hazırladık.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlkokul 1. sınıf gerekli malzemeler: 1. sınıf için ihtiyaç ve alışveriş listesi 2022
1. sınıf ihtiyaç malzemeleri

İlkokul 1. sınıf ihtiyaç listesi okuldan okula göre değişiklik gösteriyor ancak 1. sınıfta istenen, gerekli olan malzemeler aşağı yukarı bellidir. İşte sizler için derlediğimiz 2022-2023 yılı 1. sınıflar için gerekli olabilecek malzeme listesi...

1. SINIFLAR İÇİN GEREKLİ İHTİYAÇ MALZEMELERİ 2022

1. Sınıf için gerekli olan temel ihtiyaçlar şu şekildedir:

  1. 3 Adet yazı tahtası kalemi (Kırmızı, Mavi ve Siyah renkte)
  2. 1 top A4 Fotokopi kağıdı
  3. 5 Adet kaliteli yuvarlak kurşun kalem (2B olmasına dikkat ediniz)
  4. 1 Adet üçgen kurşun kalem
  5. 2 Adet yuvarlak kırmızı kurşun kalem
  6. 2 Adet Yumuşak sınav silgisi (Kanserojen Olduğu İçin Kokulu Silgi Alınmamalı)
  7. 2 Adet Kalemtıraş (çöpü içinde biriktirenlerden olsun)
  8. Küçük Boy Resim Defteri (Sayfası koparılabilen)
  9. Büyük Boy 40 Yapraklı Güzel Yazı Defteri (Kenarı Çizgili, Dik Temel Harf Aralıklarına Uygun)
  10. 40 yapraklı kareli büyük boy Matematik Defteri
  11. Bir adet kalem kutusu iki gözlü (Ses çıkarmayan, dikkat dağıtmayan olmalı.)
  12. Çıtçıtlı dosya, körüklü:(Ödevlerini koymak üzere kullanacak.) (1 adet)
  13. 12’li kuru boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)
  14. 12’li sulu boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)
  15. 12’li pastel boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)
  16. Makas (plastik ve küt uçlu olmalı), 1 paket eliş kağıdı
  17. Pritt Yapıştırıcı- Cetvel Takımı (30 cm) – Fasulye, sayma çubuğu
  18. Islak mendil (1 paket)
  19. 40 sayfalı sunum dosyası
  20. 5 adet telli dosya
  21. Kırılmayan Suluk
  22. Beslenme Sırasında Masaya Sermek İçin Bez Örtü
  23. 2 adet kağıt havlu ve ıslak mendil
  24. Beslenme Çantası

1. SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI KAÇ GÜN SÜRECEK?

1. Gün okullara sadece veliler gelecek.

2. Gün veli / çocuk 2 grup halinde gelecek.

3. Gün 2 grup halinde çocuklar gelecek.

1. ve 5. gün bütün çocuklar birden gelecek.

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