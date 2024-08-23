İlkokul 1. sınıf ihtiyaç listesi okuldan okula göre değişiklik gösteriyor ancak 1. sınıfta istenen, gerekli olan malzemeler aşağı yukarı bellidir. İşte sizler için derlediğimiz 2024-2025 yılı 1. sınıflar için gerekli olabilecek malzeme listesi...
1. SINIFLAR İÇİN GEREKLİ İHTİYAÇ MALZEMELERİ 2024
1. Sınıf için gerekli olan temel ihtiyaçlar şu şekildedir:
- 3 Adet yazı tahtası kalemi (Kırmızı, Mavi ve Siyah renkte)
- 1 top A4 Fotokopi kağıdı
- 5 Adet kaliteli yuvarlak kurşun kalem (2B olmasına dikkat ediniz)
- 1 Adet üçgen kurşun kalem
- 2 Adet yuvarlak kırmızı kurşun kalem
- 2 Adet Yumuşak sınav silgisi (Kanserojen Olduğu İçin Kokulu Silgi Alınmamalı)
- 2 Adet Kalemtıraş (çöpü içinde biriktirenlerden olsun)
- Küçük Boy Resim Defteri (Sayfası koparılabilen)
- Büyük Boy 40 Yapraklı Güzel Yazı Defteri (Kenarı Çizgili, Dik Temel Harf Aralıklarına Uygun)
- 40 yapraklı kareli büyük boy Matematik Defteri
- Bir adet kalem kutusu iki gözlü (Ses çıkarmayan, dikkat dağıtmayan olmalı.)
- Çıtçıtlı dosya, körüklü:(Ödevlerini koymak üzere kullanacak.) (1 adet)
- 12’li kuru boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)
- 12’li sulu boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)
- 12’li pastel boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)
- Makas (plastik ve küt uçlu olmalı), 1 paket eliş kağıdı
- Pritt Yapıştırıcı- Cetvel Takımı (30 cm) – Fasulye, sayma çubuğu
- Islak mendil (1 paket)
- 40 sayfalı sunum dosyası
- 5 adet telli dosya
- Kırılmayan Suluk
- Beslenme Sırasında Masaya Sermek İçin Bez Örtü
- 2 adet kağıt havlu ve ıslak mendil
- Beslenme Çantası
1. SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI KAÇ GÜN SÜRECEK?
1. Gün okullara sadece veliler gelecek.
2. Gün veli / çocuk 2 grup halinde gelecek.
3. Gün 2 grup halinde çocuklar gelecek.
1. ve 5. gün bütün çocuklar birden gelecek.