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1.sınıf için alınacak malzemeler neler? İlkokul 1.sınıf ihtiyaç listesi 2024

Okullarda uyum haftası 2-6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Milyonlarca ilkokul 1. sınıf öğrencisi ve anaokulu öğrencisi bugün itibariyle eğitim öğretim hayatının ilk gününü yaşadı. 1. sınıfa başlayan öğrenciler için ihtiyaç listeleri de belli olmaya başladı. Okullar tarafından verilen ihtiyaç ve gerekli malzeme listeleri bu hafta temin edilmeye başlayacak ve 9 Eylül'de tam zamanlı olarak başlanan eğitim sürecinde kullanılacak. Peki, 1. sınıf için gerekli malzemeler neler? İlkokul 1. sınıf ihtiyaç listesini sizler için hazırladık.

09:23 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 09:23 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
1. sınıf ihtiyaç malzemeleri
1. sınıf ihtiyaç malzemeleri

İlkokul 1. sınıf ihtiyaç listesi okuldan okula göre değişiklik gösteriyor ancak 1. sınıfta istenen, gerekli olan malzemeler aşağı yukarı bellidir. İşte sizler için derlediğimiz 2024-2025 yılı 1. sınıflar için gerekli olabilecek malzeme listesi...

1. SINIFLAR İÇİN GEREKLİ İHTİYAÇ MALZEMELERİ 2024

1. Sınıf için gerekli olan temel ihtiyaçlar şu şekildedir:

  1. 3 Adet yazı tahtası kalemi (Kırmızı, Mavi ve Siyah renkte)
  2. 1 top A4 Fotokopi kağıdı
  3. 5 Adet kaliteli yuvarlak kurşun kalem (2B olmasına dikkat ediniz)
  4. 1 Adet üçgen kurşun kalem
  5. 2 Adet yuvarlak kırmızı kurşun kalem
  6. 2 Adet Yumuşak sınav silgisi (Kanserojen Olduğu İçin Kokulu Silgi Alınmamalı)
  7. 2 Adet Kalemtıraş (çöpü içinde biriktirenlerden olsun)
  8. Küçük Boy Resim Defteri (Sayfası koparılabilen)
  9. Büyük Boy 40 Yapraklı Güzel Yazı Defteri (Kenarı Çizgili, Dik Temel Harf Aralıklarına Uygun)
  10. 40 yapraklı kareli büyük boy Matematik Defteri
  11. Bir adet kalem kutusu iki gözlü (Ses çıkarmayan, dikkat dağıtmayan olmalı.)
  12. Çıtçıtlı dosya, körüklü:(Ödevlerini koymak üzere kullanacak.) (1 adet)
  13. 12’li kuru boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)
  14. 12’li sulu boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)
  15. 12’li pastel boya (kaliteli bir marka (çocuğunuzun sağlığı için)
  16. Makas (plastik ve küt uçlu olmalı), 1 paket eliş kağıdı
  17. Pritt Yapıştırıcı- Cetvel Takımı (30 cm) – Fasulye, sayma çubuğu
  18. Islak mendil (1 paket)
  19. 40 sayfalı sunum dosyası
  20. 5 adet telli dosya
  21. Kırılmayan Suluk
  22. Beslenme Sırasında Masaya Sermek İçin Bez Örtü
  23. 2 adet kağıt havlu ve ıslak mendil
  24. Beslenme Çantası

1. SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI KAÇ GÜN SÜRECEK?

1. Gün okullara sadece veliler gelecek.

2. Gün veli / çocuk 2 grup halinde gelecek.

3. Gün 2 grup halinde çocuklar gelecek.

1. ve 5. gün bütün çocuklar birden gelecek.



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28 dakika önce
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