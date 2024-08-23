İlkokul 1. sınıflarda uyum eğitimi ile eğitim-öğretim dönemi bugün başladı. 1. sınıf eğitiminde en çok öne çıkan konu okuma- yazma öğrenmektir. Veli ve öğretmenlerin desteği ile geçen bu süreçte kullanılan teknikler de önem kazanır. Okula yeni başlayan çocuğa okuma nasıl öğretilir? 1. sınıflar okumayı en kolay nasıl öğrenir, nasıl öğretilir? İşte konuya ilişkin bilgiler...