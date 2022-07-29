Özgün MEB 2022-2023 takvimini duyurdu İşte okulların açılacağı tarih
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MEB 2022-2023 takvimini duyurdu: İşte okulların açılacağı tarih!

Okulların açılacağı tarih için geri sayıma başlanırken öğrenci ve veliler yaz tatilinin sonuna doğru MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin tarihi duyurdu. İlkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman açılacağı, okullarda ara tatil ve yaz tatili tarihleri de belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB tarafından duyurulan 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? (2022-2023)
Okulların açılacağı tarih

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin tarihleri açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.

OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN 2022-2023?

İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLARDA YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2022-2023?

Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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