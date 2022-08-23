MEB 2022-2023 takvimine göre okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih için geri sayıma başlanırken öğrenci ve veliler yaz tatilinin sonuna doğru MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin tarihi duyurdu. İlkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman açılacağı, okullarda ara tatil ve yaz tatili tarihleri de belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB tarafından duyurulan 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!

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