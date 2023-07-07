|
Özgün

2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?

2023 IMEI kayıt ücreti, yurtdışından telefon alan ve henüz kaydını yaptırmamış binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yurtdışı telefon kayıt ücretlerinde yüzde 50 oranda artışa gidildi. Peki, 2023 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? Yeni IMEI ücreti kararı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte soruların yanıtları.

10:27 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
IMEI KAYIT ÜCRET NE KADAR OLDU? 2023 | Yurtdışı telefonlarda harç fiyatı ne kadar oldu?

IMEI KAYIT ÜCRET NE KADAR OLDU? 2023 | Yurtdışı telefonlarda harç fiyatı ne kadar oldu?

Yurtdışı telefon harç fiyatları, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında gündemde yer aldı. 8 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere noter, pasaport ve vize harç ücretlerinde yüzde 50 artış yapıldı. Bilindiği üzere yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonlarda kayıt için belli bir miktarda harç ödeniyor. Peki IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte soruların yanıtları.

2023 TEMMUZ IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışından Temmuz 2023 itibarıyla getirilecek olan telefonlara ödenecek olan IMEI harcı ücretleri değişti.

Temmuz 2023 itibariyle geçerli olacak yurt dışı telefon harcı,
6 bin 91 TL'den 20 bin TL
'ye yükseldi.

YENİ İMEİ ÜCRETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

İMEİ Kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik tutar, 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (
) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.
T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı
üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.


#IMEI kayıt ücreti
#Resmi Gazete
#telefon harcı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TFF 2023-2024 sezonu topunu tanıttı