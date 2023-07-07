IMEI KAYIT ÜCRET NE KADAR OLDU? 2023 | Yurtdışı telefonlarda harç fiyatı ne kadar oldu?
Yurtdışı telefon harç fiyatları, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında gündemde yer aldı. 8 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere noter, pasaport ve vize harç ücretlerinde yüzde 50 artış yapıldı. Bilindiği üzere yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonlarda kayıt için belli bir miktarda harç ödeniyor. Peki IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte soruların yanıtları.
2023 TEMMUZ IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışından Temmuz 2023 itibarıyla getirilecek olan telefonlara ödenecek olan IMEI harcı ücretleri değişti.
YENİ İMEİ ÜCRETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
İMEİ Kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik tutar, 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?
Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.