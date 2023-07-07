IMEI KAYIT ÜCRET NE KADAR OLDU? 2023 | Yurtdışı telefonlarda harç fiyatı ne kadar oldu?

Yurtdışı telefon harç fiyatları, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında gündemde yer aldı. 8 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere noter, pasaport ve vize harç ücretlerinde yüzde 50 artış yapıldı. Bilindiği üzere yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefonlarda kayıt için belli bir miktarda harç ödeniyor. Peki IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte soruların yanıtları.