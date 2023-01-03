Özgün 2023 Ramazan İmsakiyesi- İl il imsak vakitleri
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2023 Ramazan İmsakiyesi- İl il imsak vakitleri

2023 Ramazan imsakiyesi Ramazan ayına kısa bir süre kala merak kazandı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Sabah ezanıyla başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsak ezanı saatlerini düzenliyor. İl il imsak saatleri (2023 İmsakiye) ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmsakiye 2023: Ramazan İmsakiyesi - il il İmsak Vakti
2023 ramazan imsakiyesi

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olacak. Ramazan ayında oruç tutacak kişiler 2023 imsakiyeye göre oruçlarını tutacak. İşte il il imsak saatleri...

2023 RAMAZAN İMSAKİYESİ

2023 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul için iftar ve sahur vakitlerini takip edebilir, iftara ne kadar zaman kaldığını öğrenebilir, sahurun saat kaçta biteceğini anbean takip edebilirsiniz. Bununla birlikte "imsak saat kaçta okunacak, İstanbul için akşam ezanına ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak" gibi sorularında yanıtlarını bulabilirsiniz. Ayrıca imsak saati sayfası üzerinden 29 günlük ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.

İMSAK
İMSAK

İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK
İMSAK

2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

KADİR GECESİ 2023 NE ZAMAN?

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
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