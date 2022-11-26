İnfaz ve koruma memuru KPSS puanları kaç?

İnfaz koruma memuru KPSS puanları, Kamu Personeli Seçme Sınavı Önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen adaylar KPSS puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, KPSS Önlisans İKM taban puanları...

İnfaz koruma memuru KPSS puanı, ortaöğretim sınavına giriş yapan ve belirli bir puan elde eden pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. KPSS puanını barem alarak atama sürecini gerçekleştiren Adalet Bakanlığı, İnfaz Koruma Memuru olarak da bilinen gardiyan atamalarını KPSS ile gerçekleştiriyor.

İnfaz koruma memuru

İnfaz koruma memuru KPSS puanları kaç?

KPSS infaz koruma memuru başvurusu KPSS puanı ile gerçekleştiriliyor. İnfaz koruma memurluğu için en az 70 puan almak gerekiyor.

REKLAM

İnfaz koruma memuru şartları neler?

A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

REKLAM

B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için; a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

REKLAM

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

REKLAM

Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

İnfaz koruma memurunun görevi nedir?

Islahevlerinde bulunan kişilerin düzenini sağlamakla görevli kişilere infaz ve koruma memuru denir. Tutuklu kişilerin denetimi ve disiplininden sorumlu gardiyanlar tutuklu kişiler arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümünde de yer alırlar. Gardiyanların çalışma sisteminde vardiya sistemi vardır.

İnfaz koruma memuru Maaşı Ne Kadar?

İnfaz koruma memuru maaşını etkileyen unsurlar şunlardır:

İKM görev statüsü (kadrolu/sözleşmeli)

İnfaz koruma memuru eğitim geçmişi (lise, ön lisans, üniversite)

İnfaz koruma memuru görev yaptığı kurum (D ve F tipi cezaevleri ya da diğer kurumlar)

Kişinin derecesi ve kademesi:

Bu kriterler doğrultusunda en düşük İKM maaşını, lise mezunu olarak sözleşmeli statüde çalışan ve D ile F tipi cezaevlerinde görev yapan personel alır. Bu kapsamda görev yapan personelin 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla net maaşı yaklaşık 9 bin Türk lirasıdır. Ön lisans mezunu ve lisans mezunu olan personel, lise mezunu personele göre 600 TL ile 1.000 TL arasında daha yüksek maaş alır.

Üçüncü dereceden birinci kademe ve kadro derecesi 1/4 olan üniversite mezunu bir gardiyan, meslekteki en yüksek maaşı alır. Bu kategorideki gardiyan maaşı 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 12 bin Türk lirasıdır.