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İngiltere Merkez Bankası FED gibi faizi artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan daha artırma kararı ararı sonrası gözler İngiltere Merkez Bankası toplantısına çevrilmişti. İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 50 baz puan artırılarak yüzde 4,0 seviyesine çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı. Ülkede enflasyonun bu yılın haziran ayında yüzde 8 seviyesine, yıl sonunda ise yüzde 3 seviyesine gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

16:44 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İngiltere Merkez Bankası faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası faiz artışına devam etti. BoE'nin Para Politikası Kurulu karar metnine göre, kurulun 2 üyesine karşı 7 üyesinin kararıyla politika faizi 50 baz puan artırılarak yüzde 3,50’den yüzde 4,00 seviyesine çıkarıldı.

Bankanın politika faizinin artırılması yönündeki kararının, enflasyonun yüzde 2 seviyesine çekilmesi hedefi doğrultusunda alındığı belirtilen açıklamada, İngiltere ekonomisinin bu yılın içerisinde resesyona girmesinin beklendiği, fakat bu resesyonun daha önce tahmin edilenden daha kısa sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Bankanın son faiz artış kararıyla birlikte, ülkede politika faizi Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkartılmış oldu.

İngiltere Merkez Bankası

Açıklamada, ülkede geçen yılın son çeyreği itibariyle son 41 yılın en yüksek seviyelerini görmesinin ardından gerilemeye başlayan enflasyonun, bu yıl da azalma eğilimini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi. Bankanın açıklamasında ülkede enflasyonun bu yılın haziran ayında yüzde 8 seviyesine, yıl sonunda ise yüzde 3 seviyesine gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Piyasalarda bankanın bu yıl içerisinde politika faizini yüzde 4,5 seviyesine kadar yükseltmesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.



#İngiltere Merkez Bankası
#BoE
#İngiltere Merkez Bankası faiz kararı
19 dakika önce
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İngiltere Merkez Bankası FED gibi faizi artırdı
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