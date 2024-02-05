Müslümanlar musîbet, musibet, ölüm gibi üzücü bir durumla karşılaştıklarında Bakara Suresi 156. ayetinde de geçen 'İnna lillahi ve inne ileyhi raciun' ayetini okurlar. Peki İnna Lillâhi Ve İnna İleyhi Raciun Ne Demektir? İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun Anlamı Nedir?
İnne lillahi ve inne ileyhi raciun ne demek?
"İnna lillahi ve inne ileyhi raciun" sözünün anlamı:
- Her şeyin Allah'a ait olduğunu ve O'ndan geldiğini kabul etmek.
- Yaşanan her şeyin Allah'ın takdiri olduğunu ve buna sabretmek gerektiğini bilmek.
- Bu dünyanın geçici olduğunu ve asıl dönüşün Allah'a olduğunu hatırlamak.
İnne lillahi ve inne ileyhi raciun okumanın faziletleri
"İnna lillahi ve inne ileyhi raciun" sözünün faydaları:
- Bu sözü söyleyen kişi Allah'a teslimiyet göstermiş olur.
- Bu söz, musibetlere karşı sabretmeyi kolaylaştırır.
- Bu söz, ölümün korkusunu azaltır.
"İnna lillahi ve inne ileyhi raciun" sözünün örnek kullanım alanları:
Bir cenaze töreninde
Bir afet sonrası
Bir hastalık teşhisi konduğunda
Zor bir sınavdan önce
Herhangi bir sıkıntılı durumda
"İnna lillahi ve inne ileyhi raciun" sözü, Müslümanların sıkıntılı durumlarda sıklıkla söylediği bir sözdür. Bu söz, Allah'a teslimiyet göstermenin ve sabretmenin bir yoludur.