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İnne lillahi ve inne ileyhi raciun anlamı, fazileti, okunuşu

"İnna lillahi ve inne ileyhi raciun" Arapça bir sözdür. Bu söz, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 156. ayetinde geçmektedir. Müslümanlar başlarına bir musibet geldiğinde, bir ölüm haberi aldıklarında veya herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında bu sözü söylerler. Peki İnne lillahi ve inne ileyhi raciun ne demek? İşte İnne lillahi ve inne ileyhi raciun anlamı, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu.

11:01 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İnne lillahi ve inne ileyhi raciun anlamı
İnne lillahi ve inne ileyhi raciun anlamı

Müslümanlar musîbet, musibet, ölüm gibi üzücü bir durumla karşılaştıklarında Bakara Suresi 156. ayetinde de geçen 'İnna lillahi ve inne ileyhi raciun' ayetini okurlar. Peki İnna Lillâhi Ve İnna İleyhi Raciun Ne Demektir? İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun Anlamı Nedir?

İnne lillahi ve inne ileyhi raciun ne demek?

"İnna lillahi ve inne ileyhi raciun" sözünün anlamı:

  1. Her şeyin Allah'a ait olduğunu ve O'ndan geldiğini kabul etmek.
  2. Yaşanan her şeyin Allah'ın takdiri olduğunu ve buna sabretmek gerektiğini bilmek.
  3. Bu dünyanın geçici olduğunu ve asıl dönüşün Allah'a olduğunu hatırlamak.

İnne lillahi ve inne ileyhi raciun okumanın faziletleri

"İnna lillahi ve inne ileyhi raciun" sözünün faydaları:

  • Bu sözü söyleyen kişi Allah'a teslimiyet göstermiş olur.
  • Bu söz, musibetlere karşı sabretmeyi kolaylaştırır.
  • Bu söz, ölümün korkusunu azaltır.

"İnna lillahi ve inne ileyhi raciun" sözünün örnek kullanım alanları:

Bir cenaze töreninde

Bir afet sonrası

Bir hastalık teşhisi konduğunda

Zor bir sınavdan önce

Herhangi bir sıkıntılı durumda

"İnna lillahi ve inne ileyhi raciun" sözü, Müslümanların sıkıntılı durumlarda sıklıkla söylediği bir sözdür. Bu söz, Allah'a teslimiyet göstermenin ve sabretmenin bir yoludur.



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1 saat önce
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