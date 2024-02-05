Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh zikri, pek çok fazileti bulunan ve bir sahih rivayette İsm-i Âzam mertebesini taşıyan cümle-i tevhidiyedir. La İlâhe İllallâhu Vahdehu La Şerîke Leh, İslam'ın temel inançlarından biri olan tevhid inancının ifadesidir. Arapça'da "Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, ortağı yoktur" anlamına gelir. Bu ifade, Allah'ın tek ve eşsiz olduğunu, her şeyin yaratıcısı, sahibi ve yöneticisi olduğunu kabul etmektir. Peki Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh ile La ilâhe illallahu Vahdehula şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir Arapça-Türkçe okunuşu, fazileti ve hakkında hadisler.