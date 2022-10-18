Özgün TOKİ arsa başvurusu yapacaklar 2 yılda nüve kısmını tamamlayacaklar
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TOKİ arsa başvurusu yapacaklar 2 yılda nüve kısmını tamamlayacaklar

Nüve kısmı ne demek, anlamı ne? sorusu konut yaptırmak ya da arsa almak isteyenlerce merak ediliyor. TOKİ sosyal konut, arsa ve işyeri başvuruları devam ediyor. TOKİ konut projesine ilişkin açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim Arsa projesinde inşaat süresinin 2 yıl olduğunu söyleyerek, “Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. Süreçte aksaklıklar yaşanması durumunda vatandaşımıza kolaylık sağlayacağız. Yapım desteği istenmesi halinde TOKİ’miz onlara gerekli desteği sağlayacak." dedi. Peki İnşaatın nüve kısmı ne anlama geliyor? Konut nüve kısmı nedir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İnşaatın nüve kısmı ne anlama geliyor? Konut nüve kısmı nedir?
Konut nüve kısmı ne demek?

TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum arsa başvurularına 18 Ekim itibariyle 331 bin başvuru yapıldığını duyurdu. TOKİ arsa başvursunda bulunmak isteyenler başvuru şartlarında “Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.” ifadesi ile karşılaşıyor. Peki nüve ne demek, nüve inşaat nedir anlamı ne?

İnşaatın nüve kısmı ne anlama geliyor?

  • Nüve kelime olarak “bir şeyin özü, çekirdek” anlamına gelmektedir. Bu tanıma göre nüve konutu sadece temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla üretilmiş, tek veya az bölümden oluşan geçici, barınak veya gecekondu olarak inşa edilen konutlardır.

Konut nüve kısmı nedir?

  • Nüve konut, bir ailenin minimum koşullarda barınmasını sağlayan bir yaşama ve yatma bölümü ile iş yapma bölümlerinden meydana gelen yapıdır. Özellikle gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde yaşayan düşük gelirli birey ve ailelere sosyal yardım niteliğinde devlet desteğiyle yapılıp tesis edilen ve ilerde aile veya nüfus genişledikçe, ve bireylerin olanakları arttıkça yeni mahaller eklenebilecek şekilde tasarlanan küçük konut türü.

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