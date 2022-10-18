TOKİ arsa başvurusu yapacaklar 2 yılda nüve kısmını tamamlayacaklar Nüve kısmı ne demek, anlamı ne? sorusu konut yaptırmak ya da arsa almak isteyenlerce merak ediliyor. TOKİ sosyal konut, arsa ve işyeri başvuruları devam ediyor. TOKİ konut projesine ilişkin açıklama yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim Arsa projesinde inşaat süresinin 2 yıl olduğunu söyleyerek, “Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. Süreçte aksaklıklar yaşanması durumunda vatandaşımıza kolaylık sağlayacağız. Yapım desteği istenmesi halinde TOKİ’miz onlara gerekli desteği sağlayacak." dedi. Peki İnşaatın nüve kısmı ne anlama geliyor? Konut nüve kısmı nedir?

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