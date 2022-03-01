Özgün İnsansız hava araçları Bayraktar TB2 SİHAların özellikleri
ÖZGÜN HABERLER

İnsansız hava araçları Bayraktar TB2 SİHA'ların özellikleri

Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da ön plana çıktı. Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA'ların özellikleri Rusya- Ukrayna savaşında gündeme geldi. Peki, Siha'ların özellikleri nedir? Bayraktar TB2'ler hangi teknik özelliklere sahip?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İnsansız hava araçları Bayraktar TB2 SİHAların özellikleri
bayraktar tb2 siha

Rusya'nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larının Ukrayna tarafından Rus ordusuna karşı kullanıldığını gösteren görüntüler de yetkililer tarafından paylaşıldı.

Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi, "Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var" diyerek Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının kullanıldığını duyurmuştu.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği de dün yaplaştığı görüntülerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi."

BAYRAKTAR TB2'LERİN ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

400.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 adet Bayraktar TB2 S/İHA görev yapmaktadır.

BAYRAKTAR TB2 HAVADA KALMA SÜRESİ

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar TB2'ler Rusya'ya cephane taşıyan treni imha etti
DÜNYA
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar TB2'ler Rusya'ya cephane taşıyan treni imha etti
Ukraynada seferberlik

Ukrayna'da seferberlik

Vatandaşlar mühimmat stoklarını yapan orduya yardım ediyor.
Trabzonda tur mücadelesi

Trabzon'da tur mücadelesi

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna-Rusya görüşmelerinin detaylarını anlattı.

'Ukrayna hassasiyetini Türkiye için de gösterin'

Son başvuru tarihi 17 Mart.
Halk Rus tanklarının önünü kesti

Halk Rus tanklarının önünü kesti

Ukraynalıların ​askerleri şehirden kovma çabaları böyle kaydedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.