İnsansız hava araçları Bayraktar TB2 SİHA'ların özellikleri

Rusya'nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larının Ukrayna tarafından Rus ordusuna karşı kullanıldığını gösteren görüntüler de yetkililer tarafından paylaşıldı.

Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi, "Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var" diyerek Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının kullanıldığını duyurmuştu.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği de dün yaplaştığı görüntülerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi."

BAYRAKTAR TB2'LERİN ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

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Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

400.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 adet Bayraktar TB2 S/İHA görev yapmaktadır.

BAYRAKTAR TB2 HAVADA KALMA SÜRESİ

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

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