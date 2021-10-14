Instagram Keşfet Sıfırlama ve Silme Nasıl Yapılır?

Milyonlarca kullanıcı olan Instagram'da çok sayıda kullanıcı video ve fotoğraf içerikleri üretiyor. Instagram algoritması kullanıcıların izlediği videolar, videolardaki görüntüleme sayısı görüntüleme süresi, kaydettiği içerik, beğendiği ve yorum yaptığı içerik türüne göre Keşfet bölümünde kullanıcıların ilgisini çektiğini düşündüğü bazı içerikler sunuyor. Bu sunduğu içerikler bazı algoritmik hesaplamalara, matematiğe dayanıyor. Fakat bu hesaplama her zaman iyi çalışmıyor. Ya da kullanıcılar bazı gönderileri her ne pahasına olursa olsun Instagram keşfet bölümünde görmek istemeyebiliyor. Bu nedenle kullanıcılar, Instagram keşfet bölümünü sıfırlamak istiyor. Peki, ınstagram keşfet nasıl silinir? İşte adım adım detaylar.

INSTAGRAM KEŞFET SIFIRLAMA

Instagram Keşfet sıfırlama gönderiye özel işlem:

1. adım: Instagram mobil uygulamasını açın.

2. adım: Keşfet sayfasını açın.

3. adım: Artık görmek istemediğiniz bir gönderiyi açın.

4. adım: Sağ üst köşedeki yan yana üç nokta butonuna dokunun.

5. adım: İlgilenmiyorum seçeneğine dokunun.

Görmek istemediğiniz tüm gönderilere aynı işlemi uygulayabilirsiniz.

TOPLU INSTAGRAM KEŞFET SIFIRLAMA

Instagram Keşfet sıfırlama toplu işlem:

1. adım: Instagram mobil uygulamasını açın.

2. adım: Profil sayfanızı açın.

3. adım: Ayarlar sayfasını açın.

4. adım : Güvenlik sekmesini açın.

5. adım : Arama Geçmişini Temizle sekmesini açın.

6. adım: Tümünü Temizle seçeneğine dokunun.

7. adım: İşlemi onaylayın.

INSTAGRAM KEŞFET NEYE GÖRE GELİYOR?

Sosyal Medya platformları, kendi yazılım ekipleri tarafından algoritmalara göre planlanır. Bu yazılım algoritaması ise gizlidir. Fakat çalışma mantığına, sırlama öçütleri gibi noktalar uygulama geliştiricileri tarafından kullanıcılara açıklanır.

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Keşfet sayfasındaki içeriklerin tamamı Instagram algoritması tarafından sizin daha önce etkileşime girdiğiniz hesaplara benzer hesapların paylaştığı gönderilerden oluşuyor.

Kullanıcı neyi takip ediyor, neyi izliyor, neyi beğeniyor, neyi kaydediyor, hangi görselde ne kadar duruyor, kaydırma işleminin hareketliliği, neye yorum yapıyorsa Instagram algoritması bunun üzerinden kullanıcıya özel bir Keşfet sayfası düzenliyor. Birebir aynı hesapları takip ettiğiniz bir kullanıcıyla bile aynı Keşfet sayfasını göremeyebilirsiniz çünkü bu noktada etkileşim oranları hatta içerikleri görüntüleme süreleri bile devreye giriyor.

Fakat kullanıcılar istemediği bazı gönderilerle karşılaşabiliyor. Bu nedenle Instagram Keşfet bölümünü sıfırlamak istiyor. Bunun nasıl yapıldığını da bu yazımızda adım adım anlattık.