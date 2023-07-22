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Messi Inter Miami’de siftah yaptı: Inter Miami 2-1 Cruz Azul

ABD’nin MLS ekibi Inter Miami ile sözleşme imzalayan dünya yıldızı Lionel Messi ilk maçına çıktı. Messi ilk maçında frikikten jeneriklik bir gole imza attı. Cruz Azul takımıyla karşılaşan Inter Miami maçtan 2-1 galip geldi. Goller dakika 44’ Robert Taylor, 65’ Carlos Antuna ve 90’ Lionel Messi’den geldi. Inter Miami - Cruz Azul maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

12:05 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Inter Miami 2-1 Cruz Azul Maç Özeti İzle (VİDEO)

Inter Miami 2-1 Cruz Azul Maç Özeti İzle (VİDEO)

Paris Saint Germain'den ayrılıktan sonra MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi ilk maçına çıktı. Cruz Azul ile karşılaşan Inter Miami maçtan 2-1 galip ayrıldı. Lionel Messi maçta enfes bir gole imza attı. İşte özet.

INTER MİAMİ - CRUZ AZUL MAÇ ÖZETİ

Inter Miami - Cruz Azul maç özetini izlemek için

54'TE OYUNA GİRDİ, SON DAKİKADA FRİKİKTEN ATTI

Mücadelenin 54. dakikasında oyuna giren Lionel Messi, 90+4. dakikada sahne aldı. Arjantinli yıldız, attığı frikik golüyle takımına galibiyeti getirdi.

MLS'e verilen arada Inter Miami, Meksika ve ABD takımlarının katılımıyla düzenlenen kupada Cruz Azul ile kozlarını paylaştı. Inter Miami, Robert Taylor'un 44. dakikadaki golüyle öne geçti. Meksika ekibi buna 65'te Antuna ile cevap verdi.



#Lionel Messi
#MLS
#Inter Miami
#Cruz Azul
1 saat önce
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