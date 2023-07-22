Inter Miami 2-1 Cruz Azul Maç Özeti İzle (VİDEO)
Paris Saint Germain'den ayrılıktan sonra MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi ilk maçına çıktı. Cruz Azul ile karşılaşan Inter Miami maçtan 2-1 galip ayrıldı. Lionel Messi maçta enfes bir gole imza attı. İşte özet.
INTER MİAMİ - CRUZ AZUL MAÇ ÖZETİ
54'TE OYUNA GİRDİ, SON DAKİKADA FRİKİKTEN ATTI
Mücadelenin 54. dakikasında oyuna giren Lionel Messi, 90+4. dakikada sahne aldı. Arjantinli yıldız, attığı frikik golüyle takımına galibiyeti getirdi.
MLS'e verilen arada Inter Miami, Meksika ve ABD takımlarının katılımıyla düzenlenen kupada Cruz Azul ile kozlarını paylaştı. Inter Miami, Robert Taylor'un 44. dakikadaki golüyle öne geçti. Meksika ekibi buna 65'te Antuna ile cevap verdi.