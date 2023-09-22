|
Özgün

İOKBS bursluluk ücreti ne kadar 2023, kaç TL?

İOKBS burs ücreti araştırmaları hız kazandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek burslu öğrencilerin belirlenmesi amacıyla yapılan bir sınavdır. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül'de yapıldı. İOKBS 2023 bursluluk sınav sonuçları bugün açıklanıyor. Peki, 2023 İOKB bursluluk ücreti ne kadar? Bursluluk parası kaç TL ödenecek? Bursluluk parası ayın kaçında yatar? İşte İOKBS bursluluk ödemelerine ilişkin detaylar...

11:56 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
İOKBS burs ücreti 2023

İOKBS burs ücreti 2023

İOKBS Bursluluk sınav ücretleri, sonuçlarla beraber öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 3 Eylül'de düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. İlkokul 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim gören öğrenciler için düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda başarı gösteren öğrencilere 12 ay süreyle burs desteği verilecek. Peki bursluluk ücreti ne kadar? İOKBS bursları her ay mı yatacak, ayın kaçında hesaplara geçecek?

İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL 2023?

2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK, HER AY YATACAK MI?

Öğrenci bursları Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenecek.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

İOKB bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 Cuma günü "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ SORGULAMA

Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. İOKBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.



#İOKBS
#bursluluk
#bursluluk parası
#iokbs burs ücreti
#iokbs burs parası 2023
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) girişi