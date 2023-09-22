İOKBS Bursluluk sınav ücretleri, sonuçlarla beraber öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 3 Eylül'de düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. İlkokul 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim gören öğrenciler için düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda başarı gösteren öğrencilere 12 ay süreyle burs desteği verilecek. Peki bursluluk ücreti ne kadar? İOKBS bursları her ay mı yatacak, ayın kaçında hesaplara geçecek?