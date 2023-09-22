İOKBS burs ücreti 2023
İOKBS Bursluluk sınav ücretleri, sonuçlarla beraber öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 3 Eylül'de düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. İlkokul 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim gören öğrenciler için düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda başarı gösteren öğrencilere 12 ay süreyle burs desteği verilecek. Peki bursluluk ücreti ne kadar? İOKBS bursları her ay mı yatacak, ayın kaçında hesaplara geçecek?
İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL 2023?
2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.
İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK, HER AY YATACAK MI?
Öğrenci bursları Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenecek.
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!
İOKB bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 Cuma günü "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
İOKBS BURSLULUK ÜCRETİ SORGULAMA
Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. İOKBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.