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Bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS parası ödeme tarihi 2023

İOKBS sınav sonuçlarına göre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine 12 ay süreyle destek bursu ödeniyor. 22 Eylül tarihi itibariyle açıklanan Bursluluk Sınavı (iOKBS) sonuçları ile birlikte bursluluk parasının ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı ile ilgili araştırmalar da iyice artmış durumda. Yurt genelindeki onlarca öğrencinin hak kazandığı 2023 İOKBS paraları ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik! Bursluluk parası ücreti ne zaman, ayın kaçında yatacak?

15:16 . 25/09/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Bursluluk parası

Bursluluk parası

2023 2024 Bursluluk ücreti, sınavda başarılı olan öğrencilere ödenecek. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül Pazar günü düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından sonuçlar meb.gov.tr üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile öğrenebilecek. İlkokul 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı Bursluluk Sınavı'nda gösteren öğrencilere 12 ay süreyle burs desteği verilecek.

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATIYOR 2023?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

BURSLULUK PARASI NEDİR?

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. Öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.



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