2023 2024 Bursluluk ücreti, sınavda başarılı olan öğrencilere ödenecek. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül Pazar günü düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından sonuçlar meb.gov.tr üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile öğrenebilecek. İlkokul 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı Bursluluk Sınavı'nda gösteren öğrencilere 12 ay süreyle burs desteği verilecek.

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. Öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.