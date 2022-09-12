iOS 16 geliyor: Hangi yenilikler olacak?

Apple'ın birkaç ay önce duyurusunu yaptığı iOS 16 güncellemesi kullanıcıların merak konusu oldu. Yeni iPhone 14 serisinin tanıtımının ardından iOS 16 güncellemesi için de beklenen tarih Apple tarafından açıklandı.

iOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 16 için çıkış tarihi, lansmanda netlik kazandı. Pek çok cihazda beta sürümü olarak indirilebilen iOS 16, kararlı sürüm olarak ise 12 Eylül itibariyle cihazlara dağıtılmaya başlandı. Bazı cihazlar ise beta sürümden faydalanarak erken dönemde iOS 16'ya erişme şansını yakaladı.

iOS 16 DESTEKLEYEN MODELLER NELER?

> iPhone 14

> iPhone 14 Max

> iPhone 14 Pro

> iPhone 14 Pro Max

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> iPhone 13 Mini

> iPhone 13

> iPhone 13 Pro

> iPhone 13 Pro Max

> iPhone 12 Mini

> iPhone 12

> iPhone 12 Pro

> iPhone 12 Pro Max

> iPhone SE 2020

> iPhone 11

> iPhone 11 Pro

> iPhone 11 Pro Max

> iPhone XS Max

> iPhone XS

> iPhone XR

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> iPhone X

> iPhone 8 Plus

> iPhone 8

iOS 16 GÜNCELLEMESİ ALAMAYAN MODELLER

> iPhone 6s

> iPhone 6s+

> iPhone SE 2016

> iPhone 7

> iPhone 7 Plus

iOS 16 ÖZELLİKLERİ

> iPhone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi.

> Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.

> iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi.

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> Message kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.

> iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir altyapı geldi.

> Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek. Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

> Birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.

> Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.

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iOS 16 NASIL İNDİRİLİR?

> iPhone'dan Safari'ye girin.

> Buradaki bağlantıyı açın.

> Apple'ın beta programına, iCloud hesabınızla kaydolun. Daha önce kaydolduysanız giriş yapın.

> Hüküm ve koşulları kabul edin.

> iOS'u seçin.

> Telefon yedeklemesi ile ilgili hatırlatıcı göreceksiniz. Burayı geçin.

> Sayfada ilerleyin ve "Profili İndir" butonuna tıklayın.

> Gelen uyarıya izin verin.

> İndirmenin tamamlanmasını bekleyin.

> Ayarlara girin.

> İndirilen Profil bölümüne girin.

> Yükleye dokunun.

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> Parolanızı girin ve yeniden yükleye dokunun.

> İzni onaylayın.

> Telefonun yeniden başlatılmasını bekleyin.

> Ayarlara girin.

> Genele girin.

> Yazılım Güncelleme bölümüne girin.

> iOS 16 betasını göreceksiniz. İndirme işlemlerini yapın.

> Telefonun yeniden başlatılmasını bekleyin.



