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Etkinliğe son 2 gün: iPhone 14 Pro Max özellikleri neler?

Apple dünyanın birçok yerinde teknoloji tutkunlarının merakla beklediği iPhone 14 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar iPhone 14 serisi hakkında oldukça fazla söylenti ortaya çıktı. Bu kapsamda bu zamana kadar çıkan söylentileri derleyip sizlerle paylaşıyoruz. İşte iPhone 14 Pro Max’ın özellikleri, fiyatı, çıkış tarihiyle ilgili tüm detaylar…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
iPhone 14 Pro Max ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar? Hangi renkler olacak?
iPhone 14 Pro Max

Apple, her yıl olduğu gibi bu sene de Eylül ayında yeni iPhone’ları duyuracak. 7 Eylül'de 4 iPhone modeli tanıtacak Apple yeni renkler ve yeni özellikleriyle oldukça iddialı.

HANGİ İPHONE MODELLERİ OLACAK?

> iPhone 14

> iPhone 14 Max

> iPhone 14 Pro

> iPhone 14 Pro Max

İPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

iPhone 14

> 6.1 inç 60Hz ekran

> Apple A15 Bionic yonga seti

> 6 GB RAM

> 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB depolama seçenekleri

> 3279 mAh batarya kapasitesi

iPhone 14 Max

> 6.7 inç

> Apple A15 Bionic yonga seti

> 6 GB LPDDR4X

> 4325 mAh batarya kapasitesi

iPhone 14 Pro

> 6.1 10Hz - 120Hz

> 8K video kayıt

> Apple A16 Bionic yonga seti

> 6GB RAM LPDDR5X

> 3200 mAh

iPhone 14 Pro Max

> 6.7 inç

> Apple A6 Bionic yonga seti

> 6GB LPDDR5

> 2TB depolama

> 4323 mAh

İPHONE 14 KAMERA ÖZELLİKLERİ

iPhone 14 Pro Max, kamera çıkıntısının yaklaşık 4,17 mm olması bekleniyor. iPhone 13 Pro Max‘in kamera çıkıntısının ise yaklaşık 3,6 mm olması bekleniyor.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde göreceğimiz yeni ultra geniş açı lens, daha büyük sensörle gelecek. Bu sayede kamera, düşük ışık koşullarında daha fazla detay ve ışık yakalayacak. Yeni iPhone 14 Pro ve Pro Max'te 8K video çekim imkanı tanıyan 48 megapiksel ana kamera yer alacak.

İPHONE 14 RENK SEÇENEKLERİ

Daha önce görmüş olduğumuz Altın, Grafit ve Gümüş renklerinin yanı sıra iki yeni renk olan Mavi ve Mor renkleri de kullanıcılara sunulacak.

İPHONE 14 PRO MAX TANITIM TARİHİ

Teknoloji devi Apple, 7 Eylül tarihinde düzenleyeceği sunum etkinliğinde yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak. Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak yayını Apple YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

İPHONE 14 FİYAT LİSTESİ

iPhone 14

> 128 GB = 800 - 900 dolar

> 256 GB = 900 - 100 dolar

> 512 GB = 1000 - 1100 dolar

iPhone 14 Max

> 128 GB = 900 - 100 dolar

> 256 GB = 1000 - 1100 dolar

> 512 GB = 1100 - 1200 dolar

iPhone 14 Pro

> 128 GB = 1100 - 1200 dolar

> 256 GB = 1200 - 1300 dolar

> 512 GB = 1400 - 1500 dolar

> 1 TB = 1600 - 1700 dolar

iPhone 14 Pro Max

> 128 GB = 1200 - 1300 dolar

> 256 GB = 1300 - 1400 dolar

> 512 GB = 1500 - 1600 dolar

> 1 TB = 1700 - 1800 dolar

İPHONE 14 MİNİ MODELİ ÇIKACAK MI?

En son mini modelini geçen sene iPhone 13 serisiyle çıkartan Apple, küçük ekranları telefonların beklediği kadar ilgi uyandırmadığını düşünüyor. Satış rakamlarına yansıyan bu durum, yeni seride mini modelin olmayacağı iddialarını kuvvetlendiriyor.

İPHONE 14 ÇIKIŞ TARİHİ

16 Eylül'de iPhone 14 ön siparişlerinin açılacağı tahmin ediliyor. 23 Eylül'de de iPhone 14, mağazalarda satılmaya başlayacak.
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