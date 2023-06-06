iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, Apple Inc. tarafından tasarlanan, geliştirilen ve pazarlanan akıllı telefonlardır. Bu iki telefon sırasıyla iPhone 11 Pro ve

11 Pro Max'in yerini alan, 14. nesil flagship iPhone'lardır. Bu cihazlar, iPhone 12 ve iPhone 12 Mini ile birlikte 13 Ekim 2020'de Cupertino, California'daki