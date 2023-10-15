iPhone 12 fiyatı ve teknik özellikleri
Model 5G desteği, LiDAR sensörü, yeni DNG v1.6 spesifikasyonunun kullanımıyla yerel fotoğraflar uygulamasında yüksek kaliteli kayıpsız 12 bit görüntü yakalamaya izin veren ProRAW (DNG), MagSafe endüktif şarj ve aksesuar sistemini içerir. Apple A14 Bionic sistemi (SoC), yüksek dinamik aralıklı video Dolby Vision 10bit 4:2:0 30 veya 60 fps'de 4K video kaydı bulunur. 256 ve 512 GB olan diğer depolama kapasitelerini korurken, önceki 64 GB temel kapasiteden 128 GB taban kapasiteye geçiş oldu. iPhone 12 ve iPhone 12 Mini gibi iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, Apple'ın artık önceki iPhone modellerinde bulunan bir güç adaptörü veya EarPods kulaklık içermeyen ilk iPhone modelleridir.
iPhone 12 tasarımı
Model 2018'den bu yana iPad Pro'ların ve 4. nesil iPad Air'inkine benzer şekilde, iPhone X'ten bu yana ilk büyük yeniden tasarım idi. iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max, düz bir kasaya, iPhone 4'te iPhone 5S ve birinci nesil iPhone SE'de görülen bir tasarıma sahiptir. Çerçeveler, iPhone 11 Pro ve önceki modellerden yaklaşık %35 daha incedir. Yeni tasarım ayrıca Corning özel seramik sertleştirilmiş yani cam seramik ön camı ile birlikte gelir. iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max dört renkte mevcuttur: Gümüş, Grafit, Altın ve Pasifik Mavisi.Pacific Blue, Midnight Green'in yerini alan yeni bir renkken Graphite, Space Grey'in yeniden adlandırılmış halidir.
iPhone 12 donanımı
iPhone 12 Pro, Apple'ın 16 çekirdekli sinir motoru içeren altı çekirdekli A14 Bionic işlemcisini kullanıyor. Üç dahili depolama seçeneği vardır: 128, 256 ve 512 GB. iPhone 12 Pro, kir ve kire ek olarak IP68 su ve toza dayanıklılık derecesine sahiptir ve 30 dakika boyunca altı metreye (20 fit) kadar suya dayanıklıdır. Ancak üretici garantisi, telefonda sıvı hasarını kapsamaz.
iPhone 12 Pro, iPhone 12 gibi, EarPods veya önceki iPhone modellerinde bulunan güç adaptörü ile birlikte verilmez. Apple, bunun karbon emisyonlarını azaltacağını ve çoğu kullanıcının bu ürünlere zaten sahip olduğunu iddia ediyor. Apple, iPhone 11 Pro ile birlikte sunulan USB-C - Lightning kablosunu hala sağlıyor. Telefonlar, Lightning ve Qi kablosuz şarja ek olarak, yeni bir mıknatıs tabanlı şarj ve aksesuar sistemi olan MagSafe kablosuz şarjı da sunuyor.
iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max, 5G hücresel iletişimi destekler. Bu, 200 Mbit/sn'ye kadar (1 Mbit/sn = saniyede 1 milyon bit) yükleme hızlarına ve 4 Gbit/sn'ye kadar indirme hızlarına izin verir. Ancak, yalnızca ABD'de satılan modeller daha hızlı mmWave teknolojisini destekler.
iPhone 12 ekranı
iPhone 12 Pro, 6.1 inç ekrana sahip ve daha büyük iPhone 12 Pro Max varyantı 6.7 inç ekrana sahiptir. Her iki model de önceki nesil iPhone'lardan daha ince çerçeveli Super Retina XDR OLED ekrana sahip. iPhone 12 Pro Max, bugüne kadarki herhangi bir iPhone'daki en büyük ekrana sahiptir. Corning Inc. ile birlikte geliştirilen cam-seramik kaplama bulunur.
iPhone 12 Pili
iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro'da bulunan 11.67 Wh (3.046 mAh) pilden hafif bir düşüşle 10.78 Wh (2.815 mAh) pil ile birlikte gelir. iPhone 12 Pro Max, 14.13 Wh (3.687 mAh) pile sahiptir. Pil kullanıcı tarafından değiştirilemez.
iPhone 12 Pro kamera
iPhone 12 Pro'da dört kamera bulunur: bir öne bakan kamera ve telefoto, geniş ve ultra geniş kamera dahil olmak üzere üç arkaya bakan kamera. iPhone 12 Pro ayrıca AR ve bilgisayar destekli fotoğraf geliştirme hizmetleri için bir LiDAR tarayıcıya sahiptir. iPhone 12 Pro ayrıca dört kameranın hepsinde hızlandırılmış video kaydı için Gece Modu ekler.
Tek farkın ekran boyutu ve pil kapasitesi olduğu iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in aksine, iPhone 12 Pro Max, ana kamera lensine %47 daha büyük sensör ve sensör kaydırmalı görüntü sabitleme ekler ve f/ 2.5x optik yakınlaştırmaya izin veren af/2.2 diyafram 65 mm lensli 2.0 diyafram 52 mm telefoto kamera lensi bulunur. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max, saniyede 60 kareye kadar 10 bit yüksek dinamik aralıklı Dolby Vision 4K video çekebilen ilk akıllı telefonlardır.
iPhone 12 yazılımı
iPhone 12 Pro, ilk olarak iOS 14.1 ile birlikte tedarik edildi. Cihazlar Safari, Hava Durumu ve Mesajlar gibi stok iOS uygulamalarıyla birlikte gelir. Ayrıca iPhone 4S'nin piyasaya sürülmesiyle iOS 5'ten bu yana iOS'ta bulunan kişisel asistan Siri'yi de içerir. Model İOS 15, İOS 16 güncellemesinide aldı.
iPhone 12 fiyataları
iPhone 12 64 Gb Akıllı Telefon Siyah 28.499 TL,
Apple iPhone 12 Mini 256GB Mor Cep Telefonu 26.499 TL
Apple iPhone 12 128 GB Beyaz Cep Telefonu 27.845 TL
Apple iPhone 12 64GB Kırmızı Cep Telefonu 25.498,99 TL
- 64 GB- 28.499 TL
- 128 GB- 29.999 TL
- 256 GB- 32.999 TL
iPhone 14 fiyataları
- 128 GB- 37.999 TL
- 256 GB- 40.999 TL
- 512 GB- 46.999 TL
iPhone 14 plus fiyatları
- 128 GB- 41.999 TL
- 256 GB- 44.999 TL
- 512 GB- 50.999 TL
iPhone 14 pro fiyatları
- 128 GB- 48.999 TL
- 256 GB- 51.999 TL
- 512 GB- 57.999 TL
- 1 TB- 63.999 TL
iPhone 14 pro Max fiyatları
- 128 GB- 52.999 TL
- 256 GB- 55.999 TL
- 512 GB- 61.999 TL
- 1 TB- 67.999 TL
iPhone 13 mini fiyatları
- 128 GB - 28.499 TL
- 256 GB - 31.499 TL
- 512 GB - 37.499 TL
iPhone 13 fiyatları
- 128 GB - 31.999 TL
- 256 GB - 34.999 TL
- 512 GB - 240.999 TL