Apple Türkiye fiyatlarına zam üstüne zam geldi. Yapılan zamlarla birlikte iPhone fiyat listesi de güncellendi. Peki, yeni iPhone fiyatları ne kadar oldu?

IPhone Fiyatları 10 Temmuz 2023 tarihinde Apple tarafından bir kez daha güncellendi. Apple, artan kur dolayısıyla Türkiye'deki ürünleri için son üç ay içerisinde beş kez zam kararı almıştı. Şirket Mayıs ayında iPhone modelleri ve diğer ürünlerine yüzde 10 zam yapmıştı. Haziran ayında ise 3 kez daha zam gerçekleşmişti. Son zam ise 10 Temmuz 2023 tarihinde KDV güncellemesi dolayısıyla geldi.