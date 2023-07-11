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iPhone fiyatları ne kadar oldu? Yeni Apple iPhone 12,13,14 Pro Max fiyatları

iPhone fiyatları, artan döviz fiyatları sonrası gelen zamlarla gündem olmuştu. Son birkaç ayda 4 dört kez zam yapılan Apple ürünlerine bir zam daha geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan KDV oranının artırılması kararı bugün fiyatlara yansıdı. KDV artışıyla birlikte en pahalı iPhone'un fiyatı 87.457 TL'yi buldu. Apple ürünlerine en son 1 ayda 4. kez zam geldi. Peki, iPhone fiyatları ne kadar oldu? Yeni Apple iPhone 12,13,14 Pro Max fiyatları

12:53 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
iPhone fiyatları

iPhone fiyatları

Apple Türkiye fiyatlarına zam üstüne zam geldi. Yapılan zamlarla birlikte iPhone fiyat listesi de güncellendi. Peki, yeni iPhone fiyatları ne kadar oldu?

IPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

IPhone Fiyatları 10 Temmuz 2023 tarihinde Apple tarafından bir kez daha güncellendi. Apple, artan kur dolayısıyla Türkiye'deki ürünleri için son üç ay içerisinde beş kez zam kararı almıştı. Şirket Mayıs ayında iPhone modelleri ve diğer ürünlerine yüzde 10 zam yapmıştı. Haziran ayında ise 3 kez daha zam gerçekleşmişti. Son zam ise 10 Temmuz 2023 tarihinde KDV güncellemesi dolayısıyla geldi.

iPHONE YENİ FİYAT LİSTESİ 2023

iPHONE 14 (128 GB): 48.304 TL

iPHONE 14 PLUS (128 GB): 53.389 TL

iPHONE 14 PRO (128 GB): 62.541 TL

iPHONE 14 PRO (1 TB): 82.880 TL

iPHONE 14 PRO MAX (128 GB): 67.118 TL

iPHONE 14 PRO MAX (1 TB): 87.457 TL

iPHONE 12, 13, SE FİYATLARI

iPHONE 13 MİNİ (128 GB): 36.609 TL

iPHONE 13 (128 GB): 40.677 TL

iPHONE 12 (64 GB): 36.609 TL



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