iPhone fiyatları
Apple Türkiye fiyatlarına zam üstüne zam geldi. Yapılan zamlarla birlikte iPhone fiyat listesi de güncellendi. Peki, yeni iPhone fiyatları ne kadar oldu?
IPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?
IPhone Fiyatları 10 Temmuz 2023 tarihinde Apple tarafından bir kez daha güncellendi. Apple, artan kur dolayısıyla Türkiye'deki ürünleri için son üç ay içerisinde beş kez zam kararı almıştı. Şirket Mayıs ayında iPhone modelleri ve diğer ürünlerine yüzde 10 zam yapmıştı. Haziran ayında ise 3 kez daha zam gerçekleşmişti. Son zam ise 10 Temmuz 2023 tarihinde KDV güncellemesi dolayısıyla geldi.
iPHONE YENİ FİYAT LİSTESİ 2023
iPHONE 14 (128 GB): 48.304 TL
iPHONE 14 PLUS (128 GB): 53.389 TL
iPHONE 14 PRO (128 GB): 62.541 TL
iPHONE 14 PRO (1 TB): 82.880 TL
iPHONE 14 PRO MAX (128 GB): 67.118 TL
iPHONE 14 PRO MAX (1 TB): 87.457 TL
iPHONE 12, 13, SE FİYATLARI
iPHONE 13 MİNİ (128 GB): 36.609 TL
iPHONE 13 (128 GB): 40.677 TL
iPHONE 12 (64 GB): 36.609 TL