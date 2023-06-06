Teknoloji devi Apple Türkiye’de 3 hafta önce yüzde 10 oranında yaptığı zammın ardından birçok ürününe yeniden zam yaptığını duyurdu. Gelen zamların ardından iPhone 14, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatları tekrar gündemde yer aldı. En düşük iPhone 14 modeli 37 bin 999 TL’yi görürken Pro Max modeli ise bu fiyatın 2 katına çıktı. Peki iPhone 14, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler? İşte soruların yanıtları.