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iPhone 13, iPhone 13 Mini fiyatı ve teknik özellikleri

Apple, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlediği WWDC etkinliğinin ardından Türkiye’de birçok ürününe yeni bir zam yaptı. 2 hafta önce gelen zammın ardından yeni zamlarla birlikte iPhone 13, iPhone 13 mini modellerinin fiyatları teknoloji tutkunları tarafından merak konusu oldu. Peki iPhone 13, iPhone 13 mini fiyatı ne kadar, teknik özellikleri neler? İşte merak edilen soruların yanıtları.

15:02 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
iPhone 13, iPhone 13 mini fiyatı ve teknik özellikleri

iPhone 13, iPhone 13 mini fiyatı ve teknik özellikleri

Apple Türkiye tüm ürünlerine zam geldiğini duyurdu. ABD’de düzenlenen etkinlikte Apple, iOS 17 işletim sistemini ve sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'yu tanıttı. Etkinliğin ardından Apple'ın resmi internet sitesinde iPhone fiyatları da güncellendi. Peki iPhone 13, iPhone 13 mini fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar.

İPHONE 13, İPHONE 13 MİNİ FİYATI NE KADAR, TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 13 fiyatları

128 GB - 31.999 TL

256 GB - 34.999 TL

512 GB - 240.999 TL

iPhone 13 mini fiyatları

128 GB - 28.499 TL

256 GB - 31.499 TL

512 GB - 37.499 TL

İPHONE 13 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu:6.1 İnç

Dahili Depolama:128 GB

Bellek (RAM):4 GB

Batarya Kapasitesi (Tipik):3227 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

Hızlı Şarj:Var 5G:Var

4.5G Desteği:Var

Suya Dayanıklılık:Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX8

CPU Frekansı:3.2 GHz

CPU Çekirdeği:6 Çekirdek

SAR Değeri 10g (Baş):0.98 W/kg

Ekran / Gövde Oranı:85.62 %

Kamera Çözünürlüğü:12 MP

Ekran Çözünürlüğü:1170x2532 (FHD+) Piksel

Parmak izi Okuyucu:Yok

Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP6X

İPHONE 13 MİNİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu:5.4 İnç

Dahili Depolama:128 GB

Bellek (RAM):4 GB

Batarya Kapasitesi (Tipik):2425 mAh

Hat Sayısı:Çift Hat

Hızlı Şarj:Var 5G:Var

4.5G Desteği:Var

Suya Dayanıklılık:Var

Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX8

CPU Frekansı:3.2 GHz

CPU Çekirdeği:6 Çekirdek

SAR Değeri 10g (Baş):0.97 W/kg

Ekran / Gövde Oranı:82.9 %

Kamera Çözünürlüğü:12 MP

Ekran Çözünürlüğü:1080x2340 (FHD+) Piksel

Parmak izi Okuyucu:Yok

Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP6X



#iPhone 13
#iPhone 13 mini
#Apple
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