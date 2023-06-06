iPhone 13, iPhone 13 mini fiyatı ve teknik özellikleri
Apple Türkiye tüm ürünlerine zam geldiğini duyurdu. ABD’de düzenlenen etkinlikte Apple, iOS 17 işletim sistemini ve sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'yu tanıttı. Etkinliğin ardından Apple'ın resmi internet sitesinde iPhone fiyatları da güncellendi. Peki iPhone 13, iPhone 13 mini fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar.
İPHONE 13, İPHONE 13 MİNİ FİYATI NE KADAR, TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 13 fiyatları
128 GB - 31.999 TL
256 GB - 34.999 TL
512 GB - 240.999 TL
iPhone 13 mini fiyatları
128 GB - 28.499 TL
256 GB - 31.499 TL
512 GB - 37.499 TL
İPHONE 13 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ekran Boyutu:6.1 İnç
Dahili Depolama:128 GB
Bellek (RAM):4 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik):3227 mAh
Hat Sayısı:Çift Hat
Hızlı Şarj:Var 5G:Var
4.5G Desteği:Var
Suya Dayanıklılık:Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX8
CPU Frekansı:3.2 GHz
CPU Çekirdeği:6 Çekirdek
SAR Değeri 10g (Baş):0.98 W/kg
Ekran / Gövde Oranı:85.62 %
Kamera Çözünürlüğü:12 MP
Ekran Çözünürlüğü:1170x2532 (FHD+) Piksel
Parmak izi Okuyucu:Yok
Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP6X
İPHONE 13 MİNİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ekran Boyutu:5.4 İnç
Dahili Depolama:128 GB
Bellek (RAM):4 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik):2425 mAh
Hat Sayısı:Çift Hat
Hızlı Şarj:Var 5G:Var
4.5G Desteği:Var
Suya Dayanıklılık:Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX8
CPU Frekansı:3.2 GHz
CPU Çekirdeği:6 Çekirdek
SAR Değeri 10g (Baş):0.97 W/kg
Ekran / Gövde Oranı:82.9 %
Kamera Çözünürlüğü:12 MP
Ekran Çözünürlüğü:1080x2340 (FHD+) Piksel
Parmak izi Okuyucu:Yok
Toza Dayanıklılık Seviyesi:IP6X