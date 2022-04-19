Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 özellikleri ve fiyatı
ÖZGÜN HABERLER

iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 özellikleri ve fiyatı

Apple ürünü iPhone 14 için ilk fotoğraf sızdı. Merakla beklenen iPhone 14'ün özellikleri ve ne zaman çıkacağı bir süredir merak ediliyordu. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14'ün ilk fotoğrafının paylaşılması ile "iPhone 14 ne zaman çıkacak?" sorusu merak ediliyor. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 fiyatı ne kadar? iPhone 14 özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
iPhone 14 çıkış tarihi: iPhone 14 ne kadar? iPhone 14 özellikleri neler?
iPhone 14 fiyatı özellikleri

Çin sosyal ağı Weibo'da ortaya çıkan iPhone 14'ün üretim kalıpları Apple takipçilerini heyecanlandırdı. Her modelde üstüne koyarak ürünlerini geliştirmek isteyen Apple, iPhone 14 için geri sayıma başladı. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği tanıtım öncesinde ilk fotoğraf sızdı. Fotoğrafta sadece iPhone 14 modellerinin kalıplarının yer aldığı görüldü.

IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Her yıl belirli tarihlerde yeni modellerin tanıtımını devasa törenlerle gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Şirketten tanıtım tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de eylül ya da ekim ayında tanıtımın gerçekleştirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Daha önce Max Weinbach tarafından paylaşılan iPhone 14 Pro Max şemaları, yeni cihazın 4,17 mm’lik bir kamera çıkıntısına yer vereceğini göstermişti. Bu, iPhone 13 Pro Max‘teki çıkıntıdan 0,57 mm daha fazla. Ek olarak iPhone’un arka tarafında yer alan kamera diziliminin her modelde yaklaşık yüzde 5 genişleyeceği iddia ediliyor.

Kamera boyutlarında yaşanan bu artış, ultra geniş kamera sensörü için iyileştirmeler ile sonuçlanacaktır. Daha önceki sızıntılar, iPhone 14 Pro modellerinin geniş açılı kamerada ve telefoto lenste değişiklik yaşanabileceğini ortaya koymuştu.

Apple analisti Ming-Chi Kuo ise iPhone 14 Pro modellerinin, mevcut 12 megapiksel kamera ve 8K video kayıt yetenekleri üzerinde, 48 Megapiksel geniş kameraya sahip olacağına inanıyor.

Weibo’dan gelen fotoğraf cihazların yalnızca arkasını gösteriyor olmasına rağmen iPhone 14 Pro serisinde çentiğin kalkacağı düşünülüyor. Apple’ın ekrana gömülü hap şeklinde bir ön kamera tasarımına yer vermesi bekleniyor. Fakat standart iPhone 14 modellerinde çentik olmaya devam edecek.

IPHONE 14 FİYATI NE KADAR?

Türkiye fiyatını konuşmak için henüz erken olsa da Apple’ın yeni modellerde fiyat artışına gidileceği göz önüne alınırsa yeni seride en düşük modelin 25 bin liraya yakın olması bekleniyor. iPhone 14 Pro Max 256 GB’lık ürününse 33 bin liranın üzerinde yer alacağı düşünülüyor.

iPhone silinen fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır?
ÖZGÜN
iPhone silinen fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır?
İnceleme başlatıldı

İnceleme başlatıldı

Ayasofya'nın imparatorluk kapısı tahrip edilmişti.
Kadıköyde barış maçı

Kadıköy'de 'barış' maçı

​Fenerbahçe-Shakhtar mücadelesinin canlı anlatımı için tıklayın.
Turgut Özalın Koruma Müdürü: Kendini Bosna Hersek için feda etti

1. Lig maçında tartışma çıkartan penaltı atışı: Halı sahada bile kavga çıkartır

1. Lig maçında tartışma çıkartan penaltı atışı: Halı sahada bile kavga çıkartır

Sürücüyü ne kaza ne de çevresindekiler uyandırabildi.

Gökyüzüne Türk imzası

Gökyüzüne Türk imzası

​Milli Savunma Bakanlığından gururlandıran paylaşım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.