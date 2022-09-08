iPhone 14 ne zaman satılmaya başlanacak? Apple iPhone 14 özellikleri ve fiyatı, ön sipariş tarihi

Çin sosyal ağı Weibo'da ortaya çıkan iPhone 14'ün üretim kalıpları Apple takipçilerini heyecanlandırmıştı. Her modelde üstüne koyarak ürünlerini geliştirmek isteyen Apple, iPhone 14 için geri sayıma başladı. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği tanıtım ve ön sipariş tarihi belli oldu.

IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Her yıl belirli tarihlerde yeni modellerin tanıtımını devasa törenlerle gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerinin tanıtımını gerçekleştirecek.

Apple tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Apple tarafından aktarılan bilgilere göre "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

IPHONE 14 SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.

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IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Yeni iPhone modellerinin her zaman açık ekran, A16 işlemcisi, yeni bir çentik tasarımı ve 48 megapiksellik yeni bir kamera gibi özelliklerle karşımıza çıkabilir.

Daha önce Max Weinbach tarafından paylaşılan iPhone 14 Pro Max şemaları, yeni cihazın 4,17 mm’lik bir kamera çıkıntısına yer vereceğini göstermişti. Bu, iPhone 13 Pro Max‘teki çıkıntıdan 0,57 mm daha fazla. Ek olarak iPhone’un arka tarafında yer alan kamera diziliminin her modelde yaklaşık yüzde 5 genişleyeceği iddia ediliyor.

Kamera boyutlarında yaşanan bu artış, ultra geniş kamera sensörü için iyileştirmeler ile sonuçlanacaktır. Daha önceki sızıntılar, iPhone 14 Pro modellerinin geniş açılı kamerada ve telefoto lenste değişiklik yaşanabileceğini ortaya koymuştu.

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Weibo’dan gelen fotoğraf cihazların yalnızca arkasını gösteriyor olmasına rağmen iPhone 14 Pro serisinde çentiğin kalkacağı düşünülüyor. Apple’ın ekrana gömülü hap şeklinde bir ön kamera tasarımına yer vermesi bekleniyor. Fakat standart iPhone 14 modellerinde çentik olmaya devam edecek.

IPHONE 14 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Apple'ın merakla beklenen iPhone 14'ü de lansmanda yerini aldı. iPhone 14'te ön kamerada ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldı.

SİM KARTA VEDA

İphone 14 ve 14 Plus'ta A15 çip kullanıldı. Apple'ın tanıttığı bu akıllı telefonlarda artık sim kart kullanılmayacak. Türkiye'de bu özelliğin olması beklenmiyor.

iPhone 14 ve 14 Plus'ın ön kamerası 12 megapiksel ve f/1.9 olacak. iPhone 14 6.1 inç büyüklüğünde 90 hz ekrana sahip. iPhone 14 Plus ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak.

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Apple, yeni iPhone 14 ailesini tanıttı: iPhone 14 Pro Max'in özellikleri neler ve Türkiye satış fiyatı ne kadar? - 14

ŞEBEKE ÇEKMESE DE ÇAĞRI YAPILABİLECEK

Telefonlarda acil durumlar için uydu bağlantılı yardım çağırma ozelliği de bulunuyor. Şebeke çekmese dahi acil yardım çağrısı yapılacak.

iPHONE 14 ABD SATIŞ FİYATI

iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'ler 9 Eylül'den itibaren ön satışa sunulacak.

iPHONE 14'ÜN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

iPhone 14, Türkiye'de 30 bin 999 liradan satışa sunuldu. iPhone 14 Plus ise 34 bin 999 liradan satılacak.

iPHONE 14 PRO VE iPHONE 14 PRO MAX'IN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı. iPhone 14 Pro Max 256 GB 46 bin 599 TL, iPhone 14 Pro Max 512 GB 51 bin 899 TL, iPhone 14 Pro Max 1 TB 57 bin 199 TL olarak belirlendi.

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ÖZGÜN iPhone 14 serisinin fiyatları belli oldu - iPhone 14 ProMax fiyatı ne kadar?