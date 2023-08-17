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iPhone 15 ne zaman çıkacak? Tasarım ve özellikleri belli oldu!

Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı iPhone 15 ve iPhone 15 Plus akıllı telefonların özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. iPhone 15 için geri sayım sürüyor. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte yeni telefonun tanıtım tarihleri de araştırılıyor. Peki, iPhone 15 ve iPhone 15 plus ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

16:04 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İphone 15

İphone 15

Eylül ayında tanıtılacak iPhone 15 serisi için geri sayım başladı. Artık üretime de geçen modellerin, tasarımını gözler önüne seren yeni görüntüleri ortaya çıktı.Yeni iPhone 15 Pro sızıntısı Apple'ın yeni işlemcisi A17 Bionic'in Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ü geride bıraktığını ve A16 Bionic CPU'dan belirgin şekilde iyi olduğunu gösteriyor.

IPHONE 15 MODELLERİ NASIL OLACAK?

iPhone 15, pro ve 15 plus şeklinde çıkması beklenen Apple serileri diğer modellerine nazaran farklı bir çip modeli kullanarak satışa sunulacak. Kamera gibi özelliklerinin de daha yüksek kalite de olması bekleniyor.

İPHONE 15 PRO’NUN ALÜMİNYUM KALIBI ORTAYA ÇIKTI

Çinli mikroblog Weibo’da ortaya çıkan yeni görüntüler, iPhone 15 Pro’nun tasarımını gösteriyor. Halihazıra iPhone 15 serisinin tasarımı netlik kazanırken, son sızıntılar da artık bunu doğrulamaya başladı.

Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere iPhone 15 Pro’nun, tasarımını gösteren alüminyum kalıbı oluşturuldu. Oluşturulan kalıp telefonun hem ön hem de arkasını gösteriyor ve tasarıma ait soru işaretlerine de cevap niteliği taşıyor.

Buna göre iPhone 15 Pro, mevcut iPhone 14 serisinin Dinamik Ada ekranına sahip olacak. Apple, ufak tefek değişiklikler ile hemen hemen aynı tasarımdaki ekranı koruyacak.

Göze çarpan bir başka değişiklik ise şarj girişi. Apple, AB kurallarına uyacağını açıklayarak Lightning şarj girişini terk edip, USB-C standardına geçiş yapacak. Öyle ki iPhone 15’in kalıpları da bunu açıkça ortaya koyuyor.

iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın eylül ayının ortalarında yeni iPhone 15 serisini tanıtması bekleniyor. Yeni seri, dört farklı modelden oluşacak: iPhone 15, iPhone 15 Mini, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max.

iPHONE 15 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Fiyat hakkında ise henüz net bir bilgi yok.



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