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iPhone 15 geliyor! Özellikleri ve Türkiye fiyatı belli oldu mu?

Apple İphone 15’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Apple'ın yeni çıkacak olan iPhone 15 cihazları kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. iPhone 15 serisinin tanıtım tarihi kısa bir süre önce ortaya çıktı. Peki Apple'ın yeni akıllı telefonları ne zaman tanıtılacak? iPhone 15 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri nedir?

11:52 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
iPhone 15

iPhone 15

İphone 15’in çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Özellikle telefon tasarımında bir değişiklik olup olmayacağı ve kaç renk seçeneği ile satışa sunulacağı tartışılan konular arasında. Konuyla ilgili olarak gözler, söz konusu modelin üreticisi Apple'a çevrildi. Teknoloji devi telefon modelinin yeni serisini düzenleyeceği lansman ile tanıtacak. Peki İphone 15 ne zaman çıkıyor? Apple iPhone 15 fiyat listesi ve özellikleri açıklandı mı?

iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.

iPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

IPHONE 15 ÖZELLİKLERİ

Diğer serilerde olduğu gibi bunda da iPhone 15, iPhone 15 pro, iPhone 15 plus ve iPhone 15 pro max seçenekleri olacak. iPhone 15 pro max’e özel periskop kamera, diğer modellere uygun USB-C girişi, görüntülerde sessize alma düğmesi ve daha mat görünüm şimdilik iddia edilen bazı yeniliklerden olarak sıralanabilir.

SATIŞA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Öte yandan iPhone'ları 13 Eylül'de duyurursa, ön siparişlerin 15 Eylül Cuma günü başlamasını ve cihazların bir hafta sonra 22 Eylül'de satışa çıkmasının beklendiği kaydedildi.

iPhone 14'lerin ön siparişleri 9 Eylül'de başlamış ve resmi olarak 16 Eylül'de satışa sunulmuştu.

Geçtiğimiz yıl iPhone 14 Plus satışları tedarik sorunları nedeniyle 7 Ekim'de başlamıştı.Benzer bir gecikme 2020 yılında da yaşanmış, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini'nin lansmanını etkilemişti.



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