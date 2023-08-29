İphone 15’in çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Özellikle telefon tasarımında bir değişiklik olup olmayacağı ve kaç renk seçeneği ile satışa sunulacağı tartışılan konular arasında. Konuyla ilgili olarak gözler, söz konusu modelin üreticisi Apple'a çevrildi. Teknoloji devi telefon modelinin yeni serisini düzenleyeceği lansman ile tanıtacak. Peki İphone 15 ne zaman çıkıyor? Apple iPhone 15 fiyat listesi ve özellikleri açıklandı mı?

iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, Eylül ve Ekim aylarında iPhone 15 serisi akıllı telefonlarını, yeni akıllı saatlerini ve bilgisayarlarını tanıtacağı iki etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Bloomberg muhabiri Mark Gurman Cupertionlu şirketin lansman programı hakkında bazı detaylar paylaştı.

Kaynağa göre, ilk sonbahar etkinliği 12 Eylül'de düzenlenecek. Bu tarihte iPhone 15, iPhone Plus, iPhone Pro ve iPhone Pro Max modellerini içeren yeni akıllı telefon serisi tanıtılacak. Ayrıca Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatler görücüye çıkacak. Yeni nesil iPhone'ların 15 Eylül'de ön siparişe açılması, 22 Eylül'de ise satışa sunulması bekleniyor. Etkinlik, önceden kaydedilmiş bir videonun çevrimiçi olarak yayınlanması şeklinde gerçekleştirilecek. Sunumun ardından katılımcılar şirketin genel merkezinde yeni cihazları yakından inceleyebilecekler.

iPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Apple, genellikle yeni ürünlerini eylül ayında tanıtıyor ve ekim ayı itibarıyla da satışına başlıyor. Bu yıl da iPhone 15 serisinin ekim ayı civarı piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Telefonun fiyatlandırması ile ilgili ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

IPhone 15 ailesiyle beraber fiyat artışı da bekleniyor. Barclays analisti Tim Long’un Apple tedarikçileri ile yaptığı görüşmelere göre, ABD fiyatları açısından bakıldığında iPhone 15 iPhone 14’te olduğu gibi en az 799 dolar, iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus’ta olduğu gibi en az 899 dolar olacak. iPhone 15 Pro ise 14 Pro’dan farklı olarak 999 dolar yerine 1.099 dolardan başlayacak. iPhone 15 Pro Max/Ultra içinse 14 Pro Max’ten farklı olarak 1.099 dolar değil 1.299 dolarlık fiyatla karşılaşabiliriz. Bu arada Apple’ın eylül etkinliğinde Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 akıllı saat modellerini tanıtmasını da bekliyoruz.

IPHONE 15 ÖZELLİKLERİ

Diğer serilerde olduğu gibi bunda da iPhone 15, iPhone 15 pro, iPhone 15 plus ve iPhone 15 pro max seçenekleri olacak. iPhone 15 pro max’e özel periskop kamera, diğer modellere uygun USB-C girişi, görüntülerde sessize alma düğmesi ve daha mat görünüm şimdilik iddia edilen bazı yeniliklerden olarak sıralanabilir.

TÜM TELEFONLARDA DYNAMİCS ISLAND KULLANILACAK

Apple’ın iPhone 15 ailesi uzun zamandır merakla bekleniyor. Şimdiye kadar yapılan paylaşımlarla da kesinleştiği üzere yeni ailede 2022’nin eylül ayında tanıtılan iPhone 14 serisi ile benzer şekilde iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max (iPhone 15 Ultra adı da geçiyor) modelleri yer alıyor. Tasarımsal açıdan büyük değişikliklerin olmayacağı ailede bu yıl tüm telefonlar “Dynamics Island” kullanacak. Yani artık ikonik hale gelen ekran çentiği üst seviyede tamamen tarih olacak. 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’da daha sağlam ve hafif olduğu aktarılan titanyum kasaya geçecek olan Apple, alttaki 15 ve 15 Plus modellerinde ise alüminyum kullanmaya devam edecek. Telefonlar için teknik olarak da yapılmış çok sayıda paylaşım bulunuyor. Bunlara baktığımız zaman Apple yeni telefonlarında LIPO adı verilen bir teknoloji kullanacak. Bu teknoloji sayesinde 6.1 inç ile 6.7 inç “120 Hz” ekranlı 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’nın çerçeve kalınlıkları, 14 Pro ve 14 Pro Max’e oranla 2.2 mm’den 1.5 mm seviyesine kadar inecek. Bu sayede ekran gövde oranları hatrı sayılır oranda artacak 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra, bu yıl kamera konusunda çok önemli bir fark taşıyacak.

KAMERA PERFORMANSI

iPhone 15 ailesinin en üstündeki seçenek iPhone 15 Pro Max / Ultra, hemen altındaki 15 Pro’dan farklı olarak bir periskop kamera sistemine sahip olacak. Tedarik zincirleri üzerinden kesinleştirilen periskop kamera kullanımı sayesinde, telefonda yüksek seviyede kayıpsız optik yakınlaştırma (Şimdilik 6x iddia ediliyor) sunulacak. Yapılan paylaşımlara göre iPhone 15 Pro Max / Ultra’nın ana kamerasında 48 megapiksellik 1/1.14” Sony IMX903 sensör yer alıyor. iPhone 14 Pro serisinde 48 megapiksellik 1/1.28” Sony IMX803 kullanan Apple, biraz daha büyüyen yeni sensör ile ana kameradaki performansı arttıracak, rakiplerin uzun zamandır kullandığı 1 inç sensöre bir adım daha yaklaşacak. 6.1 inç ile 6.7 inç “60 Hz” ekranlı iPhone 15 ve 15 Plus’a da 12 megapiksel değil 48 megapiksellik ana kamera koyacak ancak 15 Pro ve 15 Pro Max Ultra’dakinden daha düşük seviye sensörlere yer verecek. Apple, yeni telefonların hepsine USB-C portu koyacak ancak aktarım hızında iPhone 15 ve 15 Plus ile iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra arasında ciddi fark olacak.

AKTARIM HIZI

Sağlam kanıtlara göre Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra modellerindeki USB-C portunda “Thunderbolt” desteği vermeyi düşünüyor. Eğer bu gerçek olursa iPhone 15 Pro’lar 40 Gbps gibi çok yüksek aktarım hızlarına ulaşabilecek. iPhone 15 ve 15 Plus modelleriyle ise 5 Gbps ila 10 Gbps arasında aktarım hızları sunulacak. iPhone 15 Pro ile 15 Pro Max / Ultra modelleri çok yüksek ihtimalle Apple Watch Ultra’daki gibi bir eylem butonuyla da karşımıza çıkacak. Mevcut sesi komple kapatma butonunun yerini alacak bu eylem butonu, iOS 17 işletim sisteminin beta kodlarında bulunan bazı işaretlere göre birden fazla amaç için kullanılabilecek.

İKİ FARKLI İŞLEMCİ