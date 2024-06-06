Apple'dan iPhone 16'da rekabeti kızıştıracak yenilikler! Şimdiye kadarki en ince ekran çerçevesi ile dikkatler üzerinde

iPhone 16 serisi teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi netleşmeye başladı. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç ay sonra piyasaya süreceği iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max en çok da ekranı ile çok konuşulacağa benziyor. Apple, bu modellerde hem ekran boyutunu artıracak hem de çerçeveleri inceltecek. Bu çerçeve piyasada şimdiye kadar çıkan en ince çerçeve olabilir.