Apple'dan iPhone 16'da rekabeti kızıştıracak yenilikler! Şimdiye kadarki en ince ekran çerçevesi ile dikkatler üzerinde

iPhone 16 serisi teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi netleşmeye başladı. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç ay sonra piyasaya süreceği iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max en çok da ekranı ile çok konuşulacağa benziyor. Apple, bu modellerde hem ekran boyutunu artıracak hem de çerçeveleri inceltecek. Bu çerçeve piyasada şimdiye kadar çıkan en ince çerçeve olabilir.
IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
Apple, iPhone 16 serininde pil performansını artırmak ve ısınma sorunlarını çözmek için kolları sıvamış durumda. Aynı zamanda şimdiye kadar ortaya çıkan en ince ekran ile geleceği en çok konuşulan özelliklerinden. İddialara göre, mevcut iPhone’larda ekranın üst tarafında bulunan TrueDepth kamerayı kullanan yüz tanıma sistemi FaceID, iPhone 16 modellerinde ekranın altına yerleştirilecek.
Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan sızıntılar, Apple’ın bu teknolojiyi 2025’te iPhone 17 modellerinde kullanmaya başlayacağını söylüyordu. İşte iPhone 16 ekran ve teknik tüm bilinen özellikleri:
Ekran Boyutu: 6,27 inç
Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel
Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 465 PPI
İşlemci: Apple A18
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
Arka Kamera: 48 MP + 12 MP
Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
Ön Kamera: 12 MP
Ön Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
Yazılım: iOS 18
Batarya Kapasitesi: 3.561 mAh
Kablolu Şarj: ?
Ağırlık: 173 gram
Kalınlık: ?
Apple iPhone 16 fiyatı ne kadar olacak?
iPhone 16 modelinin 799 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığından ötürü telefon farklı fiyatla piyasaya sürülebilir.
Apple iPhone 16 Plus fiyatı ne kadar?
iPhone 16 Plus isimli akıllı telefon modelinin 899 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından ötürü farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.
Apple iPhone 16 Pro fiyatı ne kadar?
iPhone 16 Pro modelinin 1.099 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığından dolayı farklı fiyat ile piyasaya sürülebilir.
Apple iPhone 16 Pro Max fiyatı ne kadar olacak?
iPhone 16 Pro Max isimli modelin 1.199 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından dolayı farklı fiyata satılabilir.
Apple iPhone 16 serisi ne zaman çıkacak?
iPhone 16 serisinin 2024 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Telefonlar tanıtıldıktan iki hafta sonra piyasaya sürülecektir.