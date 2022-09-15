iPhone bilinmeyen numaraları engelleme

Gelişen teknoloji sayesinde artık kime ait olduğunu bilmediğiniz gizli numaraları, hatta görüşmek istemediğiniz kişileri telefonunuzdan kolay bir şekilde engellemeniz mümkün. iPhone'unuzda istenmeyen aramaları engellemek için Bilinmeyenleri Sessize Al özelliğini kullanabilirsiniz.
İPHONE BİLİNMEYENLERİ SESSİZE AL ÖZELLİĞİNİ AÇMA
Bilinmeyenleri Sessize Al seçeneğini açmak için,
> Ayarlar
> Telefona gidin
> Ardından aşağı kaydırıp Bilinmeyenleri Sessize Al'a dokunun ve özelliği açın.
> Bilinmeyen numaralardan gelen aramalar sessize alınarak sesli mesaj servisinize yönlendirilir ve son aramalar listenizde görünür.
NOT: Bilinmeyenleri Sessize Al özelliğini açmadan önce önemli kişileri kayıt ettiğinizden emin olun. Aksi takdirde, arayan kişi size ulaşamaz. Arama yine de sesli mesaja yönlendirilir ve son aramalar listenizde görünür, ancak arama çalarken bildirim almazsınız.
VODAFONE BİLİNMEYEN NUMARALARI ENGELLEME
> Gizli numaradan gelen çağrıları engellemek için GIZLI AC yazıp 7046'ya mesaj yollayabilir veya 7046'yı arayabilirsiniz.
> Gizli numaradan gelen çağrıları kabul etmek için GIZLI KAPAT yazıp 7046'ya mesaj yollayabilir veya 7046'yı arayabilirsiniz.
Buna ek olarak:
> Hattınızı gizli numaralardan gelen çağrılara kapatmak için, Yanımda İnternet Arama Ayarlarım sayfasındaki "Gizli Numara Engelle" servisini kullanabilirsiniz. Arama Ayarlarım sayfasına ulaşmak için tıklayın.
TÜRK TELEKOM BİLİNMEYEN NUMARALARI ENGELLEME
Engellenen listesine numara eklemek için:
> Engellenen listesine eklemek istediğiniz numarayı "CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXX " şeklinde yazıp 5555'e gönderebilirsiniz.
NOT: Çağrı Engelleme servisinin faturalı ve faturasız mobil hatlar için aylık ücreti 3,5 TL'dir.
TURKCELL BİLİNMEYEN NUMARALARI ENGELLEME
Çağrı Engelleme Listesi:
> Numara eklemek için: CAGRIENGELLE çağrı almak istemediğiniz numarayı ekleyip 2200’a gönderin.
Örnek: CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXX
> Numara çıkarmak için: SIL CAGRIENGELLE listeden çıkarmak istediğiniz numarayı ekleyip 2200’a gönderin.
Örnek: SIL CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXX