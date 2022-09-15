iPhone bilinmeyen numaraları engelleme Son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığı, bilmediğimiz numaralar tarafından sürekli aranma, yanlış kişilere verilen numaralar sebebiyle telefonlarımız gün boyu rahatsız edici şekilde çağrılar alabiliyor. İnsanlar rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan sürekli alınan çağrılara karşı kesin bir çözüm üretmek istiyor. Peki iOS işletim sistemlerinde bilinmeyen ve gizli numaraları engelleme nasıl yapılır? iPhone’da bilinmeyen numaralar nasıl engellenir? Vodafone ve diğer operatörlerde bilinmeyen numaraları engelleme nasıl yapılır? İşte bütün soruların cevapları.

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