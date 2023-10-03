Sahte iPhone şarj aleti, iOS aygıtının hasar görmesine neden olabilir. iPhone sahte şarj aletine karşı orijinal bir iPhone kablosunu nasıl ayırt edileceği bilinmelidir. Peki, iPhone orjinal şarj aleti nasıl anlaşılır? iPhone şarj aletinin sahte mi orjinal mi olduğunu nasıl anlarız? Bu yazımızda iPhone telefonları için satılan şarj aletlerinin orjinal olup olmadığını anlamanız için önemli ipuçlarına değindik. Ayrıca yine bu konuyla ilgili merak edilen "Sahte iPhone şarj kablosu kullanılırsa ne olur? Orjinal olmayan şarj kablosu ile iPhone şarj edilir mi?" gibi soruların yanıtlarını da verdik. Bunun yanı sıra yaygın olarak kullanılan Apple Sertifikalı şarj kabloları ile orjinal şarj kabloları arasındaki farkları da açıkladık. İşte iPhone şarj aletinin orjinal olup olmadığını anlamanın yolu ve sahte şarj kablosu ile iPhone şarj etmenin etkileri...