iPhone SE fiyatları
İlk defa 2016 yılında satışa sunulan iPhone Se modelinde 3. nesil ürünü olarak piyasaya çıktı. 5G, daha uzun pil ömrü ve iyileştirilmiş dayanıklık gibi dikkat çeken özelliklerinin yanı sıra iPhone SE üç çarpıcı renkte üretildi: Kırmızı, Siyah ve Beyaz. İkonik tasarıma sahip, güçlü ve uygun fiyatlı bir akıllı telefon arıyorsanız iPhone SE harika bir seçenektir. iPhone SE, Apple'ın en uygun fiyatlı iPhone'udur. 2022 yılında piyasaya sürülen üçüncü nesil iPhone SE, A15 Bionic çip, 5G bağlantısı ve uzun pil ömrü gibi özellikler sunar.
iPhone SE fiyatı ne kadar?
2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, iPhone SE'nin fiyatı aşağıdaki gibidir:
- iPhone SE 64 GB: 24.999 TL
- iPhone SE 128 GB: 26.999 TL
- iPhone SE 256 GB: 30.999 TL
iPhone SE özellikleri neler?
iPhone SE'nin (üçüncü nesil) temel özelliklerinden bazıları şunlardır:
A15 Bionic çip: A15 Bionic çip, iPhone 13 serisine güç veren çipin aynısıdır. Piyasadaki en hızlı akıllı telefon çipidir ve günlük görevler ve zorlu uygulamalar için inanılmaz performans sunar.
5G bağlantısı: iPhone SE, 5G bağlantısına sahip en uygun fiyatlı iPhone'dur. Bu, daha hızlı indirme, akış ve oyun oynamanın keyfini çıkarabileceğiniz anlamına gelir.
Uzun pil ömrü: iPhone SE, tüm gün boyunca kolayca kullanım sağlayabilecek uzun ömürlü bir pile sahiptir.
Dayanıklı tasarım: iPhone SE, günlük aşınma ve yıpranmaya dayanabilecek dayanıklı bir tasarıma sahiptir.
iPhone SE modelleri
Apple, iPhone SE modelinin üç neslini piyasaya sürdü:
İlk nesil iPhone SE: 2016'da piyasaya sürüldü, 4 inç Retina ekran, A9 çip ve 12 megapiksel arka kameraya sahipti.
İkinci nesil iPhone SE: 2020'de piyasaya sürüldü, 4,7 inç Retina HD ekran, A13 Bionic çip ve 12 megapiksel arka kameraya sahipti.
Üçüncü nesil iPhone SE: 2022'de piyasaya sürüldü, 4,7 inç Retina HD ekran, A15 Bionic çip ve 5G bağlantısına sahip.