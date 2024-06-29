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İran cumhurbaşkanı seçimi ne oldu? İran’da seçimi kim kazandı? İşte seçimden son dakika gelişmeleri

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran halkı yeni cumhurbaşkanlarını seçmek için sandık başına gitti. İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Mesud Pezeşkiyan, yüzde 43,5 ile yarışı ilk sırada götürürken onu yüzde 37,7 ile Said Celili takip ediyor. Peki İran'ın yeni cumhurbaşkanı kim, belli oldu mu? İran’da ilk turda cumhurbaşkanı kim olduğu belli olur mu, seçim ikinci tura kalır mı? İşte İran seçimi son dakika haberleri.

10:16 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:19 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İran cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2024
İran cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2024

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından kazaya ilişkin başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Yeniden yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise Reisi'nin ölümü ve mirasının gölgesinde şekilleniyor. İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki İran cumhurbaşkanı seçiminde kim, hangi aday ne kadar oy aldı? İran'ın yeni cumhurbaşkanı kim, belli oldu mu?


İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 19 milyon 69 bin 713 oyun sayıldığını açıkladı.

Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan, 8 milyon 302 bin 577 oy alarak yüzde 43,5 ile yarışı önde götürüyor.

Şu ana kadar sayılan oyların 7 milyon 189 bin 756'sını alan Celili onu yüzde 37,7 ile Pezeşkiyan'ı takip ediyor.

Sayılan 19 milyon oyun 2 milyon 676 bin 512'sini alan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 14 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İran cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalır mı, ikinci tur seçim ne zaman?

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

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#İran seçim sonuçları
#Mesud Pezeşkiyan
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İran cumhurbaşkanı seçimi ne oldu? İran’da seçimi kim kazandı? İşte seçimden son dakika gelişmeleri