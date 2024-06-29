İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından kazaya ilişkin başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Yeniden yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise Reisi'nin ölümü ve mirasının gölgesinde şekilleniyor. İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki İran cumhurbaşkanı seçiminde kim, hangi aday ne kadar oy aldı? İran'ın yeni cumhurbaşkanı kim, belli oldu mu?





İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 19 milyon 69 bin 713 oyun sayıldığını açıkladı.

Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan, 8 milyon 302 bin 577 oy alarak yüzde 43,5 ile yarışı önde götürüyor.

Şu ana kadar sayılan oyların 7 milyon 189 bin 756'sını alan Celili onu yüzde 37,7 ile Pezeşkiyan'ı takip ediyor.

Sayılan 19 milyon oyun 2 milyon 676 bin 512'sini alan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 14 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İran cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalır mı, ikinci tur seçim ne zaman?