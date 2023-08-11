Sosyal yardım alanlar için ödenen 'İşe Başlama Yardımı' ödeneği artırıldı. İşe Başlama Yardımı , iş bulmak için mücadele eden veya işe yeni başlayanlar için harika bir kaynaktır. Program, işe başlayanlara iş arama, mülakat ve iş yerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerileri ve bilgileri sağlar. Peki İşe Başlama Yardım ne kadar?

İşe başlama yardımı nedir?

İşe Başlama Yardımı , işe yeni başlayanlara yardımcı olmak için tasarlanmış bir programdır. Program, işe başlayanlara iş arama, mülakat ve iş yerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerileri ve bilgileri sağlar. İşe Başlama Yardımı, iş bulmak için mücadele eden veya işe yeni başlayanlar için harika bir kaynaktır.

İşe Başlama Yardımı hangi hizmetleri sunar?

İşe Yönlendirme Yardımı , iş arayanlara aşağıdaki hizmetleri sunar:

İş arama danışmanlığı

Mülakat becerileri eğitimi

İş bulma stratejileri eğitimi

İşyerinde başarılı olma becerileri eğitimi

İş bulma araçları ve kaynakları

İşe Başlama Yardımı ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcıları için bir kez ödenen ve geçen yıl 2 bin 157 lira olan "İşe Başlama Yardımı"nın bu yıl 4 bin 471 lira olarak ödeneceğini bildirdi.

Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yardım yararlanıcılarını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından verilen mesleki eğitim, istihdam ve Toplum Yararına Programdan ( TYP ) faydalandırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Sosyal yardım alan 140 bin 131 kişi geçen yıl İŞKUR'a yönlendirildi

Çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcılarını 2010'dan bu yana işe yönlendirdiklerini belirten Göktaş, 2022'de 140 bin 131 kişiyi İŞKUR'a yönlendirdiklerini, bu kişilere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar "İşe Yönlendirme Yardımı" yaptıklarını bildirdi.

Göktaş, "İşe Yönlendirme Yardımı"nın, sosyal yardım yararlanıcılarının İŞKUR tarafından işe yönlendirilmesi halinde iş görüşmesine gidiş ve başvuru/kabul aşamasındaki giderleri için ayda bir, yıl içerisinde azami 3 kez olmak üzere ödendiğini kaydetti.

Bunun yanı sıra "İşe Başlama Yardımı" kapsamında da destekler verdiklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl 2 bin 157 lira olan desteğimizi bu yıl 4 bin 471 lira olarak vereceğiz. İŞKUR tarafından işe yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarının özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri halinde özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini bir yıl boyunca biz karşılıyoruz."

Bakan Göktaş, İşe Yönlendirme ve İşe Başlama yardımlarından faydalananların 12 ay boyunca şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımlarının kesilmediğini, bu kişilere eğitim ve gıda yardımlarında da öncelik tanıdıklarını bildirdi.

İşe başlama yardımı nasıl alınır?

Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir.

Devlet kimlere para yardımı yapıyor?

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2023 yılı için 3.800,78 TL) az olan haneler (Hanesinde memur, noter ve muhtar bulunanlar hariç) faydalanabilmektedir. TL ödeme yapılmaktadır.

İşe Başlama Yardımı nedir?

Sosyal yardım yararlanıcılarından İŞKUR’un işe yönlendirmesi neticesinde işe yerleşenlere bir defaya mahsusu olmak üzere Aylık brüt asgari ücretin 1/3 ü kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca yapılan yardımdır.

İşe Başlama Yardımına nasıl müracaat edilir?

İşe başlayan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir.

İşe başladıktan sonra sosyal yardımlarım kesilir mi?

İşe başladıktan sonra bir yıl süreyle Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımları kesilmez.

Sosyal yardım yararlanıcısı İŞKUR’un iş veya mesleki kurslara katılım teklifini reddederse bir müeyyidesi var mı?