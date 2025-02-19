Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr)yer alan bilgilere göre, işe yönlendirme yardımı 2025 yılı destek tutarları belirlendi. Sosyal yardım programlarından faydalanmak isteyen ve işe yönlendirme yardımı başvurusunda bulunmak isteyenler şartları sağlaması durumunda belirlenen ücretleri alabilmektedir.





İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI NEDİR?





18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından aylık net asgari ücretin %10'una kadar yılda en fazla üç defa yapılan yardımdır.





İşe Yönlendirme Yardımı için ne zaman ve nereye müracaat edilir?





Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir.





İşe yönlendirme yardımından kimler yararlanabilir, koşullar nelerdir?





3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcılarına yapılan nakdi yardımlardır.





Başvuran: İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcısı





Kimleri kapsar: İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde faydalanabilmektedir.





İstenilen evrak: Kimlik Belgesi





Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir. (2025 yılı için 0-2.210 TL)



