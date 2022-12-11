İSG-2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG 2022 sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi

İSG sınav sonuçları için araştırmalar başladı. İSG 2022 yılında 11 Aralık tarihinde düzenlendi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Peki, İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG sınav sonuçları 2 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecektir.

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İşyeri Hekimliği Sınavı Geçme Notu?

Sınava giriş yeterliliği bulunan adayların sınavda başarılı olarak iş yeri hekimliği sertifikasına sahip olabilmeleri için 70 puan almaları gerekiyor. Sınav puanlaması 100 üzerinden hesaplanıyor.

İşyeri hekimliği belgesi sahip olma şartlarını şöyle sırlayabiliriz:

İşyeri Hekimliği Sınavına girerek başarılı olan hekimlere,

Hekimlik belgesi bulunan iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına,

Hekim İş müfettişlerine (alanında sekiz yıl teftiş yapan),

İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile bağlı olan birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl s süre ile fiilen çalışmış olan hekimlere,

İş yeri hekimliği belgesini alan adaylar işyerine başlamaları için gerekli olan diğer başvuruları tamamlamalarıyla birlikte iş yeri hekimi olarak çalışabiliyor.