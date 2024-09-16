İlk ev sahibi olma kampanyaları kapsamında sunulan İlk Evim kampanyası, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. İlk kez ev alacaklar, 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyasında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle ilk kez ev sahibi olacaklar için avantajlı fiyatlar ve esnek ödeme planları, bu süreci daha da cazip hale getiriyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk ev alacaklara uygun ödemeli kredi sunulacak. Peki 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu? Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkar? İşte İlk evim kampanyası son durumu haberleri.