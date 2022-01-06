İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi 6 Ocak Perşembe İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayınlanan İSKİ su kesintisi duyuruları İstanbul'luların gündeminde. İstanbul'da 6 Ocak Perşembe günü bazı ilçelerde planlı su kesintisi yaşanıyor. Bazı ilçelerde sular gelirken suların henüz gelmediği ilçeler de var. Suların gelmediği ilçelerde oturan vatandaşlar İSKİ 6 Ocak Su kesintisi bitiş saatlerini sorguluyor. Peki, İSKİ sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 6 Ocak su kesintisi saatleri...

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