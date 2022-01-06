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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi 6 Ocak Perşembe

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayınlanan İSKİ su kesintisi duyuruları İstanbul'luların gündeminde. İstanbul'da 6 Ocak Perşembe günü bazı ilçelerde planlı su kesintisi yaşanıyor. Bazı ilçelerde sular gelirken suların henüz gelmediği ilçeler de var. Suların gelmediği ilçelerde oturan vatandaşlar İSKİ 6 Ocak Su kesintisi bitiş saatlerini sorguluyor. Peki, İSKİ sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 6 Ocak su kesintisi saatleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi 6 Ocak Perşembe
iski

6 Ocak Perşembe günü arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında bugün sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler neler?

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.01.2022 09:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.01.2022 12:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.01.2022 11:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.01.2022 13:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.01.2022 14:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli

Etkilenen Mahalleler : Duatepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 06.01.2022 14:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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