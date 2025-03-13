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Baraj doluluk oranları belli oldu! İşte 13 Mart 2025 İstanbul 'İSKİ baraj doluluk oranları'

Baraj doluluk oranları belli oldu! İşte 13 Mart 2025 İstanbul 'İSKİ baraj doluluk oranları'

14:2513/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Baraj doluluk oranı
Baraj doluluk oranı

İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına dair 13 Mart tarihli veriler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, İstanbul'un su tüketimi ve gelecekteki ihtiyaçları hakkında önemli bilgiler veriyor. İSKİ'nin 13 Mart Perşembe günü açıkladığı barajlardaki doluluk oranı verilerini sizler için derledik.

İstanbul'da geçtiğimiz yaz mevsiminde yüzde 28 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranları kış mevsiminin gelmesi havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte yüzde 50'nin üzerinde seyretmeye başladı. İSKİ 13 Mart 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI GÜNCEL VERİLER

Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 78.33 oldu.

İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM

Ömerli Barajı %88,41

Darlık Barajı %76,61

Elmalı Barajı %95

Terkos Barajı %80,07

Alibeyköy Barajı %64,87

Büyükçekmece Barajı %74,55

Sazlıdere Barajı %57,65

Istrancalar Barajı %68,42

Kazandere Barajı %83,09

Pabuçdere Barajı %81,81


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#Baraj Doluluk Oranları
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