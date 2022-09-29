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İSKİ sular ne zaman gelecek? 29 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ Genel Müdürlüğü su kesintisi olan ilçeleri açıkladı. İSKİ Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece'de 10 saatlik, Avcılar'da 10 mahalleden 8'ine 24 saat su verilemeyeceğini açıkladı. Kesintinin Haramidere'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında isale hatlarının deplase edilmesinden kaynaklandığı belirtildi. İşte 29 Eylül İSKİ su arızası yaşanacak ilçeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler: 29 Eylül İSKİ su kesintisi sorgulama
İSKİ su kesintisi

İstanbul'da yaşanan su kesintisi ardından 'Sular ne zaman gelecek?' sorusu öne çıkıyor. Avcılar ilçesine bağlı 8 mahallede 24 saat süre ile su olmayacak. İstanbul Büyükçekmece'de 10 saatlik su kesintisi yaşanacak. Su keninti ve su arıza listesi için sorgulama sayfası haberimizde.

SU KESİNTİ LİSTESİ 29 - 30 EYLÜL

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 24 saat sürecek su kesinti duyurusu geldi. İSKİ'nin açıklamasında, ''Haramidere'de su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen dere ıslah çalışmaları kapsamında isale hatlarında deplase çalışması yapılacaktır.

Bu sebeple Avcılar İlçesi; Kemalpaşa, Firuzköy, Üniversite, Cihangir, Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala mahallelerine 29 Eylül 2022 Perşembe 10.00 ila 30 Eylül 2022 Cuma 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su verilemeyecektir.'' ifadeleri yer aldı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE 10 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İSKİ tarafından paylaşılan arıza-kesinti listesinde Büyükçekmece'de yer alan 3 mahallede 10 saatlik su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Açıklamada; Kamiloba Mahallesi, Kumburgaz Mahallesi ve Celaliye Mahallesinde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yapılacağı belirtildi.

İSKİ SU KESİNTİ SORGULAMA EKRANI

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